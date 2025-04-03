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Джулия Робертс впервые за долгое время вышла в свет с 17-летним сыном

Актриса вместе с наследником и мужем посетила премьеру мюзикла

Джулия Робертс побывала на премьере бродвейского мюзикла «Доброй ночи и удачи», в котором главную роль играет Джордж Клуни. 57-летняя актриса появилась на мероприятии со своим мужем, оператором Дэниэлом Модером, и младшим сыном Генри.

Джулия Робертс на премьере мюзикла «Доброй ночи и удачи», фото: соцсети
Джулия Робертс на премьере мюзикла «Доброй ночи и удачи», фото: соцсети

Звезда «Красотки» для светского выхода выбрала образ total black. Она надела брюки, тренч и туфли-лодочки на шпильках. Актриса уложила волосы мягкими волнами и сделала нежный макияж. Свой наряд она дополнила очками с прозрачными линзами.

17-летний наследник Робертс появился на мероприятии в широких джинсах, белой рубашке, рыжей кожаной курте и в кроссовках. Супруг звезды надел темно-синий джемпер, брюки и бежевые ботинки.

Сын Джулии Робертс на премьере мюзикла «Доброй ночи и удачи», фото: соцсети
Сын Джулии Робертс на премьере мюзикла «Доброй ночи и удачи», фото: соцсети

Напомним, Джулия Робертс и Дэниэл Модер в 2002 году сыграли свадьбу, а спустя два года у супругов родились двойняшки — дочь Хейзел и сын Финнеас. В 2007 году актриса в третий раз стала матерью — у нее родился сын Генри.

Ранее Джулия Робертс пришла на премию в платье с голым плечом.