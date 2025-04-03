Напомним, Джулия Робертс и Дэниэл Модер в 2002 году сыграли свадьбу, а спустя два года у супругов родились двойняшки — дочь Хейзел и сын Финнеас. В 2007 году актриса в третий раз стала матерью — у нее родился сын Генри.