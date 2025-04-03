3 апреля исполняется 101 год со дня рождения культового актера Марлона Брандо. Его игра считалась эталонной, но сам Брандо относился к своей профессии с презрением, считая ее пустой тратой времени. Он бесконечно конфликтовал с коллегами, режиссерами и продюсерами. Представители индустрии называли артиста монстром, но критики и зрители восторгались им. Вспомним культовые роли и интересные факты из жизни противоречивого гения.
1. Бунт с детства
Отец Марлона Брандо был жестким человеком и воспитывал детей в строгости, а мать будущей звезды злоупотребляла алкоголем. Маленький Бад часто оставался без присмотра и с детства проявлял непростой характер. В школе юный Брандо постоянно конфликтовал с учителями, а последней каплей стал его заезд на мопеде по коридорам — после этого сорванца исключили.
Родители отправили сына в военную академию, но и там Бад не стал шелковым. Однажды он попытался сбежать, но, перепрыгивая через забор, повредил колено. Вспыльчивый нрав Марлон сохранил до конца жизни. Брандо постоянно судился со студиями и постановщиками, обвиняя тех в махинациях и невыплаченных процентах от прибыли. А бездарными называл всех режиссеров, кроме Бернардо Бертолуччи, у которого снялся в эротической драме «Последнее танго в Париже».
2. Начало успеха
Дерзкого юнца отправили к сестре в Нью-Йорк, где он заинтересовался актерством, потому что это казалось легким способом заработать. Юный Брандо долго скитался по театральным труппам, но его регулярно выгоняли за драки. В одной из таких потасовок ему и сломали нос, который стал его отличительной особенностью.
Уже отчаявшись найти место, Марлон узнал, что для бродвейской постановки «Трамвай “Желание”» ищут исполнителя на роль грубияна Стэнли Ковальски. Брандо решил, что ему это подходит, и отправился на пробы, которые прошли успешно. Позже он вновь сыграл Стэнли в одноименной экранизации с Вивьен Ли. Картина произвела фурор, а молодого актера засыпали предложениями и удостоили первой номинации на «Оскар».
3. Хулиган с принципами
Марлон Брандо сражался не только с коллегами, но и с системой. Первый «Оскар» за драму «В порту» он назвал ерундой и использовал статуэтку как подпорку для двери. Когда награду украли, Брандо потребовал выдать новую, объяснив, что дверь теперь скрипит. Вдобавок прошелся по Хамфри Богарту и Кларку Гейблу, назвав тех посредственными и однообразными. Но отметил, что Американская киноакадемия наконец-то стала отмечать достойных — то есть его.
За второй премией Марлон отправил вместо себя Сашин Легкое Перо из племени апачи. На сцене девушка осудила Голливуд за стереотипное изображение индейцев и отказалась принимать «Оскар». В 1997 году Брандо задумал снять фильм с Джонни Деппом о том, как американцы отбирали землю у коренных народов, но инвесторы отказались профинансировать проект.
За роль в фильме о расизме «Сухой белый сезон» Марлон получил два миллиона долларов и отдал их на благотворительность. В 2004 году ему предложили почетный «Оскар», но с условием, что он лично появится на церемонии. Брандо отказался, посчитав это очередным доказательством того, что премия киноакадемии не про художественную ценность.
4. Брандо против диет
Марлон Брандо был не умерен в еде и за один раз мог съесть килограмм мороженого, банку арахисовой пасты и пару порций китайской лапши. Даже дома у актера вешали замки на холодильник. Между фильмами Марлон часто набирал вес, но перед съемками брал себя в руки и худел.
Однако после «Мятежа на Баунти» ситуация изменилась — Брандо больше не хотел себя ограничивать, и костюмерам пришлось шить одежду из эластичных тканей. Последний раз он сбросил лишние кило ради «Крестного отца». В 90-е, страдая от диабета второго типа, Марлон при росте 177 см весил около 135 кг. Он, конечно же, сократил количество сладкого, но быстро нашел ему замену — жареный бекон и хлеб.
5. Сценарии для слабаков
Титан кино утверждал, что не учил сценарии, потому что механическое повторение делало речь неестественной. По его мнению, живой диалог получался только тогда, когда актер понимал суть сцены и импровизировал. Этим объясняли его характерное бормотание в кадре — он не сразу реагировал на реплики партнеров и часто бурчал себе под нос, придумывая, что ответить.
Даже в «Крестном отце» Брандо отказался учить текст. Ассистентам приходилось писать реплики на карточках и всевозможных поверхностях. В фильме «Излучины Миссури» Марлон, пока импровизировал, довел до отчаяния Джека Николсона, который пытался следовать сценарию и не знал, как реагировать на неожиданные реплики.
6. Сын-убийца и суицид дочери
В конце 80-х Марлон Брандо решил уйти из кинематографа, но трагедия в семье заставила его вернуться на съемочную площадку. Его 32-летний сын Кристиан застрелил из револьвера продюсера Дэга Дроллета, жениха своей сводной сестры Шейен. Он пытался защитить беременную сестру, утверждая, что супруг избил ее.
Стрелку грозил пожизненный срок, а выйти под залог он мог только за 10 миллионов долларов. У Брандо не было такой суммы, и ради сына он согласился сняться в фильме «Христофор Колумб: История открытий», получив за роль 5 миллионов.
Несмотря на все усилия, Кристиана приговорили к 10 годам тюрьмы. Шейен, узнав о решении суда, пыталась покончить с собой. К тому моменту у нее уже родился ребенок, но после инцидента его отобрали. В отчаянии девушка заявила, что если малыша не вернут, она сведет счеты с жизнью. На этот раз девушка не шутила: Шейен Брандо повесилась в доме своей матери.
7. «В порту»
Один из классических фильмов рассказывает о рабочих доков и коррумпированных профсоюзных лидерах. Роль бывшего боксера Терри Маллоя, который сначала прислуживает преступникам, а затем бросает им вызов, изначально готовили для Фрэнка Синатры. Однако продюсер ленты «В порту» настаивал, что сыграть ее должен только Марлон Брандо.
Актер, не читая сценария, сначала отказался, но его удалось уговорить. Тем временем между студией и Синатрой разгорелся судебный спор. Поговаривали, что вражда усугубилась еще и из-за того, что Брандо якобы соблазнил жену Синатры Аву Гарднер. Вскоре после этого актера избили трое неизвестных. Итог — конфликт с Синатрой и первый «Оскар» в 1954 году.
8. «Крестный отец»
Работа над фильмом началась с обоюдной антипатии. Брандо не хотел сниматься в кино про мафию, а студия категорически не хотела видеть его на площадке. Но актера уговорила его секретарь, а с боссами Paramount Pictures сумел договориться Френсис Форд Коппола: от Брандо потребовали не нарушать дисциплину и взяли в залог миллион долларов, который позже вернули.
На грим, превращавший 48-летнего мужчину в пожилого дона Корлеоне из «Крестного отца», уходило три часа. Для образа использовали накладки на щеки и подбородок, а во рту Брандо носил специальную пластину, придававшую лицу характерную припухлость. Камеру ставили чуть выше, чтобы тени добавляли образу мрачности и авторитарности.
9. «Апокалипсис сегодня»
Коппола снова захотел поработать с легендой и пригласил Марлона в военную драму «Апокалипсис сегодня». Вдохновением для сценария стала повесть Джозефа Конрада «Сердце тьмы». Перед съемками актер обещал прочитать книгу, изучить сценарий и сбросить вес, но обманул. Поэтому его фигура в кадре атмосферно скрыта тенью, чтобы лишний вес не бросался в глаза.
В сценах при свете роль полковника исполнял дублер. Финальный монолог в лучших традициях был чистой воды импровизацией: 18 минут Брандо бессвязно бормотал, повторяя слово «ужас». После монтажа отснятый материал сократили до двух минут — и получилась гениальная сцена.