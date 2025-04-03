Несмотря на все усилия, Кристиана приговорили к 10 годам тюрьмы. Шейен, узнав о решении суда, пыталась покончить с собой. К тому моменту у нее уже родился ребенок, но после инцидента его отобрали. В отчаянии девушка заявила, что если малыша не вернут, она сведет счеты с жизнью. На этот раз девушка не шутила: Шейен Брандо повесилась в доме своей матери.