Звезда сериала «Король и шут» сыграет француза в военной драме о 1812 годе

«Кураж мне интересен с точки зрения исследования. Он честолюбец, который претерпел лишения в звании офицера — его разжаловали в капитаны. Кураж не признает авторитетов, а понятие чести для него второстепенно. Он жесток и в то же самое время совершенно искренне изучает своего врага, местами даже им восхищается», — делится Плотников.