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Звезда сериала «Король и шут» сыграет француза в военной драме о 1812 годе

Константин Плотников сыграет капитана французской армии в фильме «Красный призрак 1812»
Константин Плотников на съемках фильма «Красный призрак 1812»
Константин Плотников на съемках фильма «Красный призрак 1812»

Звезда сериала «Король и шут» сыграет француза в фильме «Красный призрак 1812» режиссера Андрея Богатырева. Об этом «Газете.Ru» сообщила пресс-служба онлайн-кинотеатра «Кинопоиск».

В продолжении партизанского истерна «Красный призрак», вдохновленного рассказами Дениса Давыдова и воспоминаниями генералов об Отечественной войне 1812 года, молодой дворянин Михаил Романовский (Олег Савостюк) собирается отомстить за свою семью.

Константин Плотников на съемках фильма «Красный призрак 1812»
Константин Плотников на съемках фильма «Красный призрак 1812»

Вместе с таинственным крестьянином Призраком (Алексей Шевченков) он отправится по следам капитана Эльифа Куража (Константин Плотников), когда-то совершившего налет на имение Романовских.

«Кураж мне интересен с точки зрения исследования. Он честолюбец, который претерпел лишения в звании офицера — его разжаловали в капитаны. Кураж не признает авторитетов, а понятие чести для него второстепенно. Он жесток и в то же самое время совершенно искренне изучает своего врага, местами даже им восхищается», — делится Плотников.

Анна Уколова на съемках фильма «Красный призрак 1812»
Анна Уколова на съемках фильма «Красный призрак 1812»

Мать и отца Михаила Романовского сыграют Евгения Дмитриева («Библиотекарь») и Владислав Ветров («Последний богатырь. Наследие»), а бабушку юного князя — Ирина Купченко («Училка»). Также в фильме сыграют Анна Уколова («Престиж»), Аскар Нигамедзянов («Бременские музыканты»), Евгений Антропов («1941. Крылья над Берлином»), Георгий Перадзе («Игры») и другие артисты.

Партнером проекта киностудии «Хлеб» выступает Первый канал. Фильм выйдет в прокат в 2025 году.