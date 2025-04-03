Аня Тейлор-Джой опубликовала фото с тайной свадьбы

Звезда сериала «Острые козырьки», актриса Аня Тейлор-Джой показала фото с тайной свадьбы с Малкольмом МакРеем, прошедшей два года назад. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).
Пара была одета в свадебные образы и давали друг другу клятвы.
«Все и всегда. С годовщиной, моя любовь», — написала актриса.
Ее 30-летний муж публично ответил ей в комментариях.
«Тебя никогда не будет достаточно. Счастливых трех лет брака, ангел. Все становится только лучше», — высказался Малкольм МакРей.
В октябре 2023 года знаменитость сыграла вторую свадьбу с актером. Пара организовала торжество в Венеции. На церемонии присутствовали такие знаменитости, как Кара Делевинь, Джулия Гарнер, Майлз Теллер, Николас Холт и другие. В 2024 году актриса впервые показала фрагменты мероприятия.
В конце января звезда посетила шоу Christian Dior, которое состоялось в рамках Недели моды в Париже. Актриса выбрала для мероприятия черное платье с длинной юбкой из цепи. Артистка дополнила образ длинными кожаными перчатками и босоножками на каблуках. Визажист сделал знаменитости макияж с черными стрелками и розовыми губами, а стилист уложил волосы в локоны.
Ранее Аня Тейлор-Джой появилась на публике в полупрозрачном платье.