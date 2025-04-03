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Аня Тейлор-Джой опубликовала фото с тайной свадьбы

Актриса выложила фото со свадьбы, которая прошла два года назад
Звезда «Острых козырьков» опубликовала фото с тайной свадьбы
Звезда «Острых козырьков» опубликовала фото с тайной свадьбыИсточник: www_gazeta_ru

Звезда сериала «Острые козырьки», актриса Аня Тейлор-Джой показала фото с тайной свадьбы с Малкольмом МакРеем, прошедшей два года назад. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Пара была одета в свадебные образы и давали друг другу клятвы.

«Все и всегда. С годовщиной, моя любовь», — написала актриса.

Ее 30-летний муж публично ответил ей в комментариях.

«Тебя никогда не будет достаточно. Счастливых трех лет брака, ангел. Все становится только лучше», — высказался Малкольм МакРей.

В октябре 2023 года знаменитость сыграла вторую свадьбу с актером. Пара организовала торжество в Венеции. На церемонии присутствовали такие знаменитости, как Кара Делевинь, Джулия Гарнер, Майлз Теллер, Николас Холт и другие. В 2024 году актриса впервые показала фрагменты мероприятия.

В конце января звезда посетила шоу Christian Dior, которое состоялось в рамках Недели моды в Париже. Актриса выбрала для мероприятия черное платье с длинной юбкой из цепи. Артистка дополнила образ длинными кожаными перчатками и босоножками на каблуках. Визажист сделал знаменитости макияж с черными стрелками и розовыми губами, а стилист уложил волосы в локоны.