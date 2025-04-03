В 80-х артист подарил миру культовые образы в фильмах «Битлджус» и «Бэтмен». Но после прекращения сотрудничества с режиссером Тимом Бертоном Майкл Китон все чаще попадал в провальные и малозаметные проекты. Так продолжалось до тех пор, пока в 2014 году Алехандро Иньярриту не предложил ему главную роль в своей черной комедии «Бердмэн». В ней Майкл сыграл стареющего актера, пытающегося избавиться от прилипшего супергеройского амплуа.