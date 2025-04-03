В Голливуде успех бывает мимолетным, а неудачи — постоянными. Даже самые талантливые артисты оказывались на обочине индустрии. Но кто-то из них находит в себе силы вернуться на большие экраны и доказать, что их время еще не прошло. Рассказываем о пяти актерах, вернувших утраченную славу.
1. Мэттью Макконахи
В начале нулевых уроженец Техаса был известен прежде всего ролями в романтических комедиях. Со временем ему стало тесно в одном амплуа, и когда его популярность стала угасать, он решил сосредоточиться на более серьезных ролях. Настоящим триумфом для Мэттью Макконахи стала драма «Далласский клуб покупателей». Чтобы достоверно изобразить на экране больного СПИДом Рона Вудруфа, Макконахи похудел на 21 кг. Старания Мэттью не прошли даром: его мастерская игра была высоко оценена критиками и принесла ему «Оскар».
После этого Макконахи продолжил удивлять публику, исполнив главную роль в «Интерстелларе» режиссера Кристофера Нолана. В том же году он воплотил другой свой знаковый образ — детектива Раста Коула в сериале «Настоящий детектив».
2. Дрю Бэрримор
Звезда ромкомов начала сниматься в кино еще в раннем детстве, получив мировую известность благодаря роли маленькой Герти в «Инопланетянине» Стивена Спилберга. Однако ранняя слава привела к тому, что в подростковом возрасте у Дрю Бэрримор начались проблемы с алкоголем и зависимостью, что пагубно отразилось на ее карьере.
Несмотря на трудное детство, Дрю удалось вернуться к нормальной жизни. Успех к повзрослевшей актрисе пришел во второй половине 90-х благодаря культовому слэшеру «Крик» и закрепился ролями в боевике «Ангелы Чарли» и комедиях с Адамом Сэндлером.
3. Майкл Китон
В 80-х артист подарил миру культовые образы в фильмах «Битлджус» и «Бэтмен». Но после прекращения сотрудничества с режиссером Тимом Бертоном Майкл Китон все чаще попадал в провальные и малозаметные проекты. Так продолжалось до тех пор, пока в 2014 году Алехандро Иньярриту не предложил ему главную роль в своей черной комедии «Бердмэн». В ней Майкл сыграл стареющего актера, пытающегося избавиться от прилипшего супергеройского амплуа.
Роль, ставшая аллюзией на его собственную карьеру, принесла Китону новую волну популярности. Уже через два года он снялся в успешном байопике «Основатель» и блокбастере «Человек-паук: Возвращение домой».
4. Деми Мур
В 90-е годы она была одной из самых высокооплачиваемых и востребованных звезд Америки. Головокружительный взлет карьеры Деми Мур пришелся на такие картины, как «Привидение», «Непристойное предложение» и «Солдат Джейн». В последующие годы ее присутствие на экране стало менее заметным, и Мур всерьез задумывалась о завершении актерской деятельности.
Поворотным моментом стало участие актрисы в нашумевшем боди-хорроре «Субстанция», вышедшем в 2024 году. В этой ленте она воплотила Элизабет Спаркл — бывшую голливудскую диву, отчаянно стремящуюся вернуть былую молодость и признание через экспериментальную процедуру омоложения. Критики высоко отметили смелость и самоотдачу Деми в работе над образом — актриса получила свой первый «Золотой глобус».
5. Джон Траволта
Сегодня — лауреат престижных премий, актер, танцор и певец. Но когда-то Джон Траволта был настоящим символом эпохи диско. «Лихорадка субботнего вечера» и «Бриолин», вышедшие в конце 70-х, сделали Траволту главной сенсацией в мире кино. Однако довольно быстро он оказался в тени новых звезд Голливуда.
Карьеру Джону помог возродить Квентин Тарантино, у которого в 1994 году актер снялся в картине «Криминальное чтиво». Лента покорила Канны, Американскую киноакадемию и сердца миллионов зрителей по всему миру. Культовая роль бандита Винсента Вега вернула Траволту в ряды востребованных актеров индустрии. За ней последовали и другие знаковые проекты в фильмографии артиста: «Без лица», «Пароль “Рыба-меч”» и «Из Парижа с любовью».