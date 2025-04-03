Ёси Торанаги (Хироюки Санада) — один из самых сильных и стратегически мыслящих феодалов Японии, ставший героем центральной линии. В ходе сезона его сила и власть подвергаются серьезным испытаниям, но его лидерские качества и умение манипулировать окружающими позволяют ему удержаться на пьедестале. Несмотря на смертельную угрозу со стороны других правителей, Торанаги в финале сезона еще более укрепляется в своих позициях, понимая, что борьба за власть только начинается. Его личная встреча с Блэкторном и дальнейшее сотрудничество обещают долгую и напряженную борьбу за политическое доминирование.