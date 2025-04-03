58-летняя Холли Берри показала фигуру в прозрачном топе и юбке с разрезом

В начале марта Холли Берри посетила вечеринку, организованную после премии «Оскар», где прошел сбор средств для пострадавших от лесных пожаров в Лос-Анджелесе. Актриса позировала на закрытом мероприятии в серо-черном мини-платье с разрезом, украшенном пайетками. Артистка также надела блестящие каффы, несколько колец и золотые босоножки на каблуках. Визажист сделал ей макияж с черными стрелками и нюдовой помадой, а стилист уложил волосы.