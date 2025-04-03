Восхождение к славе Эдди Мерфи начал в 19 лет в скетч-шоу «Субботним вечером в прямом эфире». Однако на творческом пути комика время от времени возникали преграды, а триумф сменялся поражением. Мерфи включали в рейтинг самых переоцененных звезд, а в 2010 году ему как худшему актеру десятилетия даже вручили «Золотую малину».