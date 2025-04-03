Восхождение к славе Эдди Мерфи начал в 19 лет в скетч-шоу «Субботним вечером в прямом эфире». Однако на творческом пути комика время от времени возникали преграды, а триумф сменялся поражением. Мерфи включали в рейтинг самых переоцененных звезд, а в 2010 году ему как худшему актеру десятилетия даже вручили «Золотую малину».
Тем не менее комедиант сумел вернуть признание и в 2023 году был удостоен «Золотого глобуса» за выдающиеся заслуги в кино. Расскажем о десяти знаковых ролях артиста.
1. «48 часов»
Детективу Джеку Кейтсу (Ник Нолти) приходится заключить временный союз с обаятельным мошенником Рэджи Хаммондом (Эдди Мерфи), отбывающим срок за кражу полумиллиона долларов. Вынужденным партнерам придется найти общий язык, чтобы выследить опасного убийцу.
Некоторые считают, что нет на свете бадди-муви лучше «48 часов». Остросюжетный боевик с напряженными перестрелками вышел в 1982 году и принес Эдди номинацию на «Золотой глобус». Дебютная работа в кино во многом предопределила судьбу актерского амплуа Мерфи: это сообразительный преступник, который постепенно завоевывает симпатии зрителей.
2. «Поменяться местами»
Два влиятельных бизнесмена заключают пари: сможет ли случайный человек управлять брокерской компанией. Ради эксперимента магнаты лишают финансиста Луиса Винторпа (Дэн Эйкройд) работы, денег и статуса — они ставят на его место уличного мошенника Билли Рэя Валентайна (Мерфи).
Билли быстро осваивается, а Винторп, напротив, стремительно деградирует. Но когда герои узнают о циничном пари, то решают объединиться и проучить кукловодов. В их авантюре участвует и находчивая проститутка Офелия (Джейми Ли Кертис).
Роль принесла Мерфи номинацию на «Золотой глобус», а сам фильм до сих пор считается одной из лучших его работ. Кроме того, «Поменяться местами» стабильно попадает в топы рождественских фильмов.
3. «Полицейский из Беверли-Хиллз»
80-е по праву называют эпохой Эдди Мерфи. Не каждому актеру удавалось сделать три хита подряд с впечатляющими кассовыми сборами. Его герой, дерзкий и болтливый детектив Аксель Фоули, стал культовым и занял 78-е место в рейтинге Empire «100 величайших киногероев всех времен». Интересно, что изначально главная роль предназначалась Сильвестру Сталлоне.
По сюжету Фоули отправляется в Беверли-Хиллз, чтобы расследовать убийство старого друга, хотя дело поручено другому копу. Его бесшабашные методы шокируют местных полицейских, но благодаря им офицер приближается к разгадке.
Фильм «Полицейский из Беверли-Хиллз» покорил зрителей сочетанием комедии, драмы и экшена и стал главной франшизой в карьере Мерфи.
4. «Поездка в Америку»
История о принце африканского государства Замунда, последовавшего за своей мечтой в США, вышла в 1988 году. Эдди сыграл главную роль — наследника престола Акима, уставшего от родительской опеки и навязанного брака. Кроме того, в картине «Поездка в Америку» Мерфи перевоплотился еще в трех персонажей: болтливого барбера Кларенса, пожилого посетителя парикмахерской Сола и эксцентричного музыканта Рэнди Уотсона.
Изначально Мерфи хотел сам занять режиссерское кресло, но, узнав, что карьера Джона Лэндиса после нескольких провалов близка к завершению, уступил место ему, став при этом соавтором сценария. Спустя несколько лет творческий тандем работал над «Полицейским из Беверли-Хиллз 3».
5. «Чокнутый профессор»
Гениальный, но застенчивый профессор Шерман Кламп страдает от ожирения, что мешает ему завести отношения и подрывает самооценку. Однако все меняется, когда ученый создает эликсир, превращающий его в стройного и самоуверенного Бадди Лава. Проблема в том, что Бадди — далеко не самая приятная субличность Шермана.
Фильм «Чокнутый профессор» — ремейк одноименной фантастической комедии 1963 года. Эдди сыграл сразу семь персонажей, включая членов семьи Кламп, и ему ежедневно наносили сложный грим. В общей сложности Мерфи провел в гримерном кресле более 80 дней. Роль принесла звезде номинацию на «Золотой глобус» и премию «Сатурн».
6. «Пожизненно»
События фильма разворачиваются во времена сухого закона в США. В центре истории — мелкий вор Рэй Гибсон (Эдди Мерфи) и банковский служащий Клод Бенкс (Мартин Лоуренс), которых несправедливо обвиняют в убийстве и приговаривают к пожизненному заключению, несмотря на отсутствие доказательств.
Это не самая известная, но одна из самых мощных драматических ролей Эдди. Сама же картина «Пожизненно» — не только остросюжетная история, но и великолепный дуэт двух талантливых комиков. Причем некоторые зрители даже проводят параллели с «Побегом из Шоушенка».
7. «Шрэк»
В 2001 году Эдди подарил голос Ослу — персонажу культового мультфильма «Шрэк». Мерфи признавался, что обожает своего героя и считает самым забавным персонажем франшизы. Актер даже жалел, что сольный спин-офф достался Коту в сапогах. Мимика, манеры и стиль общения Ослика переносят на экран энергетику самого Мерфи. Даже в дубляже легко угадать фирменную интонацию актера.
В декабре 2026 года на экраны выходит«Шрэк 5», где повзрослевшую дочь великана озвучит Зендая. Подрастающее поколение воспитывает не только зеленый огр и его дорогая Фиона, но и Осел с Драконихой. Между тем, навестить старых друзей в Тридевятое королевство приезжают тот самый Кот в сапогах и Киса Мягколапка
8. «Девушки мечты»
Вокальное трио девушек на конкурсе молодых талантов привлекает внимание продюсера, который предлагает певицам контракт. Теперь у артисток есть деньги и слава. Но жизнь, о которой они так мечтали, увы, не приносит счастья.
Мюзикл «Девушки мечты» впечатляет яркими музыкальными номерами. Эдди Мерфи предстал в амплуа певца (в фильме он поет сам), впадающего в депрессию от собственных выходок. Компанию ему составили Джейми Фокс и Бейонсе. За роль актер получил номинацию на «Оскар».
9. «Мистер Черч»
Еще одна драматическая работа Эдди. Он перевоплотился в загадочного Генри Черча — человека, который неожиданно появляется в доме семьи Брукс. Больная раком мать семейства нанимает его в качестве помощника по хозяйству. Ее дочь Шарли поначалу относится к Генри настороженно, но после смерти мамы он становится для героини настоящей опорой.
«Мистер Черч» стал возвращением Мерфи на экраны после многолетнего перерыва. Экранизация рассказа американской писательницы Сьюзан Макмартин получила неоднозначные отзывы. Однако Эдди удостоился похвалы за игру, поскольку продемонстрировал совершенно иной образ, сдержанный и глубокий.
10. «Меня зовут Долемайт»
Лос-Анджелес, 70-е. Неудачливый стендапер Руди Рэй Мур мечтает о музыкальной карьере, но записи юмориста никто не ставит на радио. Теперь парень работает в магазине пластинок в гетто и отчаянно ищет возможности. Однажды он слышит, как местный бродяга читает забавные рифмы, и решает взять этот стиль на вооружение. Так рождается новый сценический образ — эксцентричный сутенер Долемайт.
Критики отмечали, что герой Мерфи — пародия, в том числе и на него самого. Актер словно иронизирует над своей карьерой, превращая роль в своеобразную психотерапию. За работу в «Меня зовут Долемайт» он получил номинацию на «Золотой глобус», а также претендовал на «Оскар», но в шорт-лист не попал. Зато Мерфи отметили особой «Золотой малиной» — за восстановление репутации.