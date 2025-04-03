TMZ: перед смертью Вэл Килмер был прикован к кровати из-за проблем со здоровьем

Килмер родился в 1959 году в Лос-Анджелесе. Он начинал карьеру как театральный актер, а его прорывом на большом экране считается шпионская комедия «Совершенно секретно!» 1984 года. Два года спустя он снялся вместе с Томом Крузом в боевике «Лучший стрелок», а в 1990 годы стал одним из самых высокооплачиваемых актеров Голливуда. В частности, тогда он исполнил роль лидера группы The Doors Джима Моррисона в одноименном фильме Оливера Стоуна, в 1993 году сыграл Бэтмена в фильме «Бэтмен навсегда».