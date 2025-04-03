Брэдли Купер разорвал дружбу с Леонардо ДиКаприо из-за супермодели

«Их дружба практически испарилась, почти нереально увидеть их вместе или в одной компании. Это все грустно, поскольку они были как братья. Правда в том, что Брэдли Купер считает, что Леонардо ДиКаприо плохо обращался с Джиджи Хадид, и это добавляет холодности», — заявил собеседник издания.