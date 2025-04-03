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Брэдли Купер разорвал дружбу с Леонардо ДиКаприо из-за супермодели

Актеры перестали общаться из-за Джиджи Хадид
Леонардо ДиКаприо
Леонардо ДиКаприоИсточник: Legion-Media.ru

Голливудские актеры Леонардо ДиКаприо и Брэдли Купер перестали общаться из-за супермодели Джиджи Хадид. Об этом сообщает издание Radar Online со ссылкой на инсайдера.

«Их дружба практически испарилась, почти нереально увидеть их вместе или в одной компании. Это все грустно, поскольку они были как братья. Правда в том, что Брэдли Купер считает, что Леонардо ДиКаприо плохо обращался с Джиджи Хадид, и это добавляет холодности», — заявил собеседник издания.

Инсайдер пояснил, что Джиджи, которая ранее встречалась с Леонардо ДиКаприо, обиделась на актера, потому что он плохо к ней отнесся. По словам источника, Брэдли Купер встал на сторону своей возлюбленной.

«Лео подвел ее. Все видят, что в этой ситуации инициатива идет от Джиджи, но Брэдли джентльмен и не станет это озвучивать», — отметил источник.

В январе Купер впервые за долгое время вышел на публику с Хадид. Актер и манекенщица пришли на матч, на котором футбольный клуб «Филадельфия Иглз» играл против команды «Лос-Анджелес Рэмс».

Ранее супермодель впервые рассказала об отношениях с Брэдли Купером. Джиджи Хадид призналась, что познакомилась с актером на вечеринке по случаю дня рождения ребенка их общего друга.