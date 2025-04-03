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Катерина Ковальчук снялась с сестрой-актрисой, о которой не знала 20 лет

Жена шоумена Гарика Харламова опубликовала редкое фото с сестрой Анной Ковальчук
Жена Гарика Харламова снялась с сестрой-актрисой, о которой не знала 20 лет
Жена Гарика Харламова снялась с сестрой-актрисой, о которой не знала 20 летИсточник: www_gazeta_ru

Жена шоумена Гарика Харламова снялась с сестрой-актрисой, о которой не знала 20 лет. Артистка Катерина Ковальчук (Харламова) поделилась в соцсети кадрами с семейной фотосессии со звездой «Тайн следствия» Анной Ковальчук.

«Моя. Люблю не могу», — написала знаменитость.

У актрис один отец. Сестры 20 лет не знали, что являются близкими родственниками. Ковальчук воспитывал отчим, которого она считала биологическим отцом. У матери артистки был роман с бывшим военным Леонидом Ковальчуком, от которого она и родила дочь. Мужчина позже вернулся к своей жене, решив не вмешиваться в жизнь ребенка.

Сестры впервые встретились в 2015 году. Актрисы постепенно начали узнавать друг друга и налаживать общение. По словам девушек, это был непростой период для их семей, но они рады, что все сложилось хорошо.

Звезда «Тайн следствия» была у сестры на свадьбе. 7 августа 2024 года актриса вышла замуж за Харламова, супруги организовали торжество в поместье Agalarov Estate.