Катерина Ковальчук снялась с сестрой-актрисой, о которой не знала 20 лет

У актрис один отец. Сестры 20 лет не знали, что являются близкими родственниками. Ковальчук воспитывал отчим, которого она считала биологическим отцом. У матери артистки был роман с бывшим военным Леонидом Ковальчуком, от которого она и родила дочь. Мужчина позже вернулся к своей жене, решив не вмешиваться в жизнь ребенка.