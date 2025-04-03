Режиссер Учитель рассказал, каким Евгений Цыганов будет в старости

Режиссер фильма «Батя 2. Дед» Илья Учитель заявил, что в пожилом возрасте актер Евгений Цыганов, вероятно, будет выглядеть так же, как его персонаж в картине. Об этом он рассказал в беседе с Пятым каналом.
По словам Учителя, мать Цыганова, увидев его в пластическом гриме, отметила поразительное сходство сына с его отцом. Режиссер пояснил, что такой эффект вполне ожидаем, ведь если при наложении грима не преследуется цель создать образ другого известного человека, то он просто добавляет естественного старения, показывая, каким актер мог бы стать с возрастом.
«Когда Женя состарится я не знаю, что будет у него с шевелюрой, но внешне лицо его будет выглядеть примерно так, как у нас в фильме», — подытожил он.