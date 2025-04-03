Режиссер Учитель рассказал, каким Евгений Цыганов будет в старости

По словам Учителя, мать Цыганова, увидев его в пластическом гриме, отметила поразительное сходство сына с его отцом. Режиссер пояснил, что такой эффект вполне ожидаем, ведь если при наложении грима не преследуется цель создать образ другого известного человека, то он просто добавляет естественного старения, показывая, каким актер мог бы стать с возрастом.