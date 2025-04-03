Джессика Альба показала архивное фото в кожаном бикини

Альба выложила снимки, сделанные во время съемок фильма «Город грехов», в котором она исполнила роль танцовщицы Нэнси Каллахан. На одном из кадров актриса позировала в черном кожаном бикини в стразах, шляпе в ковбойском стиле, серьгах-кольцах и сапогах с голенищем до бедер. Знаменитость была запечатлена с распущенными волосами и макияжем.