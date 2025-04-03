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Джессика Альба показала архивное фото в кожаном бикини

Актриса опубликовала фото со съемок фильма «Город грехов»

Голливудская актриса Джессика Альба показала в соцсети архивную фотографию в откровенном кожаном костюме.

Джессика Альба, фото: соцсети
Джессика Альба, фото: соцсети
Джессика Альба, фото: соцсети
Джессика Альба, фото: соцсети

Альба выложила снимки, сделанные во время съемок фильма «Город грехов», в котором она исполнила роль танцовщицы Нэнси Каллахан. На одном из кадров актриса позировала в черном кожаном бикини в стразах, шляпе в ковбойском стиле, серьгах-кольцах и сапогах с голенищем до бедер. Знаменитость была запечатлена с распущенными волосами и макияжем.

«20 лет как вышел “Город грехов”. Я буду вечно благодарна всему актерскому составу, команде и, конечно же, Нэнси Каллахан. Какие приятные воспоминания и время», — написала артистка.

В конце декабря 2024 года впервые возникли сплетни о расставании Джессики Альбы с мужем Кэшем Уорреном. Подписчики заметили, что у актрисы нет обручального кольца на пальце. А 16 января Джессика Альба официально объявила о разводе с супругом.

В начале марта голливудская актриса покинула афтепати «Оскара» вместе со стендап-комиком Алексом Эдельманом. Папарацци подловили знаменитостей, когда те выходили из Центра исполнительских искусств им. Уоллиса Анненберга. Алекс Эдельман одолжил свой пиджак Джессике Альбе и приобнял ее. Артистка и юморист пока никак не комментировали слухи о своем романе.