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Адвокат рассказал, что может грозить Безрукову за рыбалку во время запрета

Актер ловил рыбу в реке Дон во время запрета на рыбалку
Сергей Безруков, фото: соцсети
Сергей Безруков, фото: соцсети

Адвокат Сергей Жорин заявил в беседе с порталом «Страсти», что актеру Сергею Безрукову могут грозить серьезные штрафы за незаконную ловлю щуки.

Жорин рассказал, что за незаконный вылов рыбы в период нереста Безрукову могут назначить исправительные работы и обязать возместить причиненный ущерб. По словам адвоката, артисту также могут грозить лишение свободы и конфискация имущества.

В апреле Безруков отправился на гастроли в Ростов-на-Дону и поделился в соцсети фотографиями с двухкилограммовой щукой в руках. Рыбу Безруков ловил в реке Дон, где, уточняет издание, где в период нереста с 1 апреля по 31 мая действует запрет на рыбную ловлю. Также существует отдельный запрет на щуку — с 15 января по 15 апреля.