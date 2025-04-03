Адвокат рассказал, что может грозить Безрукову за рыбалку во время запрета

Адвокат Сергей Жорин заявил в беседе с порталом «Страсти», что актеру Сергею Безрукову могут грозить серьезные штрафы за незаконную ловлю щуки.
Жорин рассказал, что за незаконный вылов рыбы в период нереста Безрукову могут назначить исправительные работы и обязать возместить причиненный ущерб. По словам адвоката, артисту также могут грозить лишение свободы и конфискация имущества.
В апреле Безруков отправился на гастроли в Ростов-на-Дону и поделился в соцсети фотографиями с двухкилограммовой щукой в руках. Рыбу Безруков ловил в реке Дон, где, уточняет издание, где в период нереста с 1 апреля по 31 мая действует запрет на рыбную ловлю. Также существует отдельный запрет на щуку — с 15 января по 15 апреля.