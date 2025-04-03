Фильм «В списках не значился» откроет 47-й ММКФ

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Фильм режиссера Сергея Коротаева «В списках не значился» по повести Бориса Васильева откроет 47-й Московский международный кинофестиваль (ММКФ). Об этом журналистам сообщил программный директор фестиваля Иван Кудрявцев.
«Тема 80-летия Победы для нас очень важна, поэтому фильмом открытия Московского международного кинофестиваля стал “В списках не значился” по повести Бориса Васильева. Картина новаторски сделана, очень масштабно», — сказал он на пресс-конференции, посвященной анонсированию программы фестиваля.
Кудрявцев назвал фильм щемящим, трогательным и пугающим. По его словам, он гордится тем, что этот фильм открывает фестиваль.
Программный директор фестиваля также сообщил, что фильмом закрытия ММКФ станет аргентинский фильм «Кем бы мы хотели быть» в режиссуре Алехандро Агрести. Кинокартина рассказывает об истории мужчины и женщины, которые на протяжении многих лет каждую пятницу встречаются в одном и том же кафе, чтобы рассказать друг другу, кем бы они хотели быть, если бы реальность не помешала их мечтам.
О фестивале
Московский кинофестиваль впервые прошел в 1935 году, в 1995 году было объявлено, что киносмотр станет ежегодным, однако в 1996 и 1998 годах фестиваль не проводился. С 1999 года ММКФ проходит каждый год. Президент кинофестиваля — режиссер Никита Михалков. ТАСС — информационный партнер ММКФ.