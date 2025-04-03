Фильм «В списках не значился» откроет 47-й ММКФ

Программный директор фестиваля также сообщил, что фильмом закрытия ММКФ станет аргентинский фильм «Кем бы мы хотели быть» в режиссуре Алехандро Агрести. Кинокартина рассказывает об истории мужчины и женщины, которые на протяжении многих лет каждую пятницу встречаются в одном и том же кафе, чтобы рассказать друг другу, кем бы они хотели быть, если бы реальность не помешала их мечтам.