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Фильм «В списках не значился» откроет 47-й ММКФ

Директор фестиваля Иван Кудрявцев назвал фильм щемящим, трогательным и пугающим

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Фильм режиссера Сергея Коротаева «В списках не значился» по повести Бориса Васильева откроет 47-й Московский международный кинофестиваль (ММКФ). Об этом журналистам сообщил программный директор фестиваля Иван Кудрявцев.

«Тема 80-летия Победы для нас очень важна, поэтому фильмом открытия Московского международного кинофестиваля стал “В списках не значился” по повести Бориса Васильева. Картина новаторски сделана, очень масштабно», — сказал он на пресс-конференции, посвященной анонсированию программы фестиваля.

Кудрявцев назвал фильм щемящим, трогательным и пугающим. По его словам, он гордится тем, что этот фильм открывает фестиваль.

Программный директор фестиваля также сообщил, что фильмом закрытия ММКФ станет аргентинский фильм «Кем бы мы хотели быть» в режиссуре Алехандро Агрести. Кинокартина рассказывает об истории мужчины и женщины, которые на протяжении многих лет каждую пятницу встречаются в одном и том же кафе, чтобы рассказать друг другу, кем бы они хотели быть, если бы реальность не помешала их мечтам.

О фестивале

Московский кинофестиваль впервые прошел в 1935 году, в 1995 году было объявлено, что киносмотр станет ежегодным, однако в 1996 и 1998 годах фестиваль не проводился. С 1999 года ММКФ проходит каждый год. Президент кинофестиваля — режиссер Никита Михалков. ТАСС — информационный партнер ММКФ.