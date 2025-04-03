Эпизод начинается с мыслей главной героини о том, какой чудесный день она провела с маленьким сыном на отдыхе и как она счастлива быть с ним. На следующий день все ее тело болело после ночи, но она согласилась пойти на пляж с сыном. Погруженная в свои мысли Кэтрин не сразу заметила, что Николаса уносит в море. Она бросилась за ним, но как только вода дошла до середины талии, героиня замерла. Ей не хватило смелости. Женщина боялась моря, и сейчас задается вопросом, если бы это было горящее здание или направленный на ребенка пистолет, как бы она поступила? Она не рискнула своей жизнью ради сына, и с этим ей придется жить до конца жизни.