Худрука Московского Губернского театра Сергея Безрукова заподозрили в незаконной ловле щуки. Об этом сообщает kp.ru.
В начале апреля 2025 года народный артист России отправился на гастроли в Ростов-на-Дону. В соцсети актер выложил фотографии с двухкилограммовой щукой в руках, показывая свой удачный улов.
«Ростов между спектаклями порадовал! Спасибо, Дон-батюшка», — написал он.
Щуку Безруков ловил в реке Дон, уточняет издание, где в период нереста с 1 апреля по 31 мая действует запрет на рыбную ловлю.
Также существует отдельный запрет на щуку — с 15 января по 15 апреля.
Ранее Сергей Безруков рассказал, почему его не хотели снимать в «Бригаде».