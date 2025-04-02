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Сергея Безрукова заподозрили в незаконной ловле щуки

Актер Безруков выловил двухкилограммовую щуку во время запрета на рыбалку
Сергей Безруков, фото: соцсети
Сергей Безруков, фото: соцсетиИсточник: www_gazeta_ru

Худрука Московского Губернского театра Сергея Безрукова заподозрили в незаконной ловле щуки. Об этом сообщает kp.ru.

В начале апреля 2025 года народный артист России отправился на гастроли в Ростов-на-Дону. В соцсети актер выложил фотографии с двухкилограммовой щукой в руках, показывая свой удачный улов.

«Ростов между спектаклями порадовал! Спасибо, Дон-батюшка», — написал он.

Щуку Безруков ловил в реке Дон, уточняет издание, где в период нереста с 1 апреля по 31 мая действует запрет на рыбную ловлю.

Также существует отдельный запрет на щуку — с 15 января по 15 апреля.

Ранее Сергей Безруков рассказал, почему его не хотели снимать в «Бригаде».