Милла Йовович показала свою дочь, которую назвали копией Дженнифер Лоуренс

«С 10-летием мою милейшую, добрейшую, терпеливейшую маленькую мамочку Дэши! Ты — клей, который держит нас вместе. То, как ты даришь любовь и внимание, поражает меня каждый день! Ребенок, которому неинтересны вещи. Ты предпочитаешь проводить время с семьей и друзьями, чем ходить по магазинам. Ты так связана с человеческими эмоциями, и твой источник любви и сочувствия восхищает меня, потому что это так редко встречается у ребенка твоего возраста. Люблю тебя больше жизни, мой ангел», — написала знаменитость.