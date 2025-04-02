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Милла Йовович показала свою дочь, которую назвали копией Дженнифер Лоуренс

Актриса поздравила свою дочь Дэшилл с днем рождения в соцсети

Дочь актрисы Миллы Йовович сравнили со звездой «Голодных игр» Дженнифер Лоуренс. Артистка опубликовала в соцсети фото Дэшилл, снятые в день ее рождения, которые активно обсудили пользователи соцсети.

Дочери Миллы Йовович Ошин и Дэшилл, фото: соцсети
Дочери Миллы Йовович Ошин и Дэшилл, фото: соцсети
Дочери Миллы Йовович Ошин и Дэшилл, фото: соцсети
Дочери Миллы Йовович Ошин и Дэшилл, фото: соцсети

«С 10-летием мою милейшую, добрейшую, терпеливейшую маленькую мамочку Дэши! Ты — клей, который держит нас вместе. То, как ты даришь любовь и внимание, поражает меня каждый день! Ребенок, которому неинтересны вещи. Ты предпочитаешь проводить время с семьей и друзьями, чем ходить по магазинам. Ты так связана с человеческими эмоциями, и твой источник любви и сочувствия восхищает меня, потому что это так редко встречается у ребенка твоего возраста. Люблю тебя больше жизни, мой ангел», — написала знаменитость.

Подписчики удивились сходству девочку с актрисой Лоуренс: «Ну просто Джен Лоуренс в детстве», «Реально, юная Дженнифер», «Согласна, очень похожа», «Удивительное сходство с Лоуренс», «Копия Дженнифер Лоуренс».

Дочери Миллы Йовович Ошин и Дэшилл, фото: соцсети
Дочери Миллы Йовович Ошин и Дэшилл, фото: соцсети

У актрисы трое детей от английского кинорежиссера Пола У. С. Андерсона, с которым она познакомилась на съемках фильма «Обитель зла». Помимо Дэшилл, супруги воспитывают 17-летнюю Эвер и 5-летнюю Ошин.

Йовович признавалась подписчикам, что они с Андерсоном прошли в семейной жизни через многие проблемы, но муж смотрит на нее с такой же любовью, как и в начале их романа. По словам артистки, ей очень повезло с партнером, который стал еще и заботливым, внимательным отцом.