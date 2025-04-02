В конкурс 47-го ММКФ вошли фильмы из Испании, Аргентины и Франции

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Фильмы режиссеров из Испании, Аргентины и Франции войдут в конкурсную программу 47-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ). Об этом на пресс-конференции сообщил программный директор фестиваля Иван Кудрявцев.
«В рамках современной конкурсной программы [заявлено] 50 стран-участниц, среди них 24 из списка недружественных стран. Топ по странам-участницам в этом году у нас практически не изменился. Россия [находится] на первом месте, Китай — на втором. Испания и Франция поменялись местами, заняв третье и четвертое место. Пятерку замыкает Аргентина», — сказал он на пресс-конференции, посвященной анонсированию программы.
Кудрявцев сообщил, что в 2025 году на участие в фестивале было подано более 1,6 тыс. заявок, что на 17% больше, чем в 2024-м. «Всего отобрано в нашей программе более 200 фильмов против 240 в прошлом году. Таким образом мы стараемся выделить картины, которые понравятся и профессионалам, и зрителям», — сказал он.
По его словам, основная цель фестиваля — не только подарить праздник москвичам, но и сделать так, чтобы «вновь наполнились залы, чтобы хорошо продавались билеты, чтобы на Московском фестивале был трафик, чтобы эта традиция городская, московская оставалась любимой и передавалась из поколения в поколение».
Основная конкурсная программа
В программу основного конкурса вошло 12 фильмов, среди которых три российских киноленты. Фильм «Планета» Михаила Архипова рассказывает о режиссере, который создает ленту об экспедиции на Венеру и начинает сомневаться, нужен ли зрителям фильм о космосе, когда на Земле столько неразрешенных проблем. В главной роли сыграл Владимир Голов.
Другой фильм, «Семейное счастье» в режиссуре Стаси Толстой, снят по роману Льва Толстого. В фильме сыграли Евгений Цыганов, Евгения Леонова, Юлия Снигирь, Ирина Розанова и другие. Одним из продюсеров стал режиссер Алексей Учитель. Фильм рассказывает историю супругов, отношения которых неизбежно меняются и о преодолении межличностных проблем.
Третьим фильмом от России в конкурсной программе стал «Двое в одной жизни, не считая собаки», который снял Андрей Зайцев. Фильм рассказывает про жизнь двух питерских интеллигентов, мужа и жены, и о том, «чего не хватает современным людям сегодня».
Состав жюри
Кудрявцев также сообщил, что жюри основного конкурса возглавит испанский продюсер и режиссер. «Жюри основного конкурса возглавит Луис Минарро. От России в жюри конкурса войдет Алексей Герман — младший», — сказал Кудрявцев.
В состав жюри основного конкурса также войдут румынский режиссер Корнел Георгицэ («Духовые оркестры», «Склеп»), американский актер и режиссер Джон Робинсон («Трансформеры», «Мисс переполох»), российская актриса Марьяна Спивак («Эпидемия», «Цой») и египетская певица Бушра.
Председателем жюри конкурса документального кино стал американский профессор, писатель Питер Кузник. В 1984 году он получил докторскую степень в Ратгерском университете, а в 1995 году основал Институт ядерных исследований в Американском университете Вашингтона. Участвовал в организации выставок, посвященных 50-летней и 70-летней годовщинам атомной бомбардировки Хиросимы и Нагасаки.
О фестивале
Московский кинофестиваль впервые прошел в 1935 году, в 1995 году было объявлено, что киносмотр станет ежегодным, однако в 1996 и 1998 годах фестиваль не проводился. С 1999 года ММКФ проходит каждый год. Президент кинофестиваля — режиссер Никита Михалков. ТАСС — информационный партнер ММКФ.