В конкурс 47-го ММКФ вошли фильмы из Испании, Аргентины и Франции

Кудрявцев сообщил, что в 2025 году на участие в фестивале было подано более 1,6 тыс. заявок, что на 17% больше, чем в 2024-м. «Всего отобрано в нашей программе более 200 фильмов против 240 в прошлом году. Таким образом мы стараемся выделить картины, которые понравятся и профессионалам, и зрителям», — сказал он.