Ева Лонгория призналась, что в юности ее считали гадким утенком

Ева Лонгория стала героиней нового выпуска журнала Madame Figaro. Для фотосессии 50-летняя актриса примерила черное боди с глубоким декольте и босоножки на шпильках. Также звезда «Отчаянных домохозяек» надела черную майку, колготки и белые туфли-лодочки.
В интервью Лонгория призналась, что в детстве все считали ее гадким утенком. По словам звезды, она сильно отличалась от своих светловолосых сестер. Лонгория же всегда была с темными глазами и волосами и смуглой кожей.
«Мои три сестры родились блондинками, с карими глазами и светлой кожей… А тут я со своими волосами, темными глазами и загорелой кожей. Я даже подумать не могла, что однажды буду представлять косметический бренд, и в рекламной компании буду на весь мир кричать слоган вроде: “Потому что я этого достойна!”. Я была очень далека от всего этого…» — призналась актриса.
Напомним, мировую известность Ева Лонгория получила благодаря сериалу «Отчаянные домохозяйки», в котором она сыграла Габриэль Солис, жену богатого бизнесмена и одну из домохозяек, живущих в пригороде на Вистерии Лейн.
Ранее Ева Лонгория снялась в откровенной фотосессии в честь 50-летия.