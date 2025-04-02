Ева Лонгория призналась, что в юности ее считали гадким утенком

«Мои три сестры родились блондинками, с карими глазами и светлой кожей… А тут я со своими волосами, темными глазами и загорелой кожей. Я даже подумать не могла, что однажды буду представлять косметический бренд, и в рекламной компании буду на весь мир кричать слоган вроде: “Потому что я этого достойна!”. Я была очень далека от всего этого…» — призналась актриса.