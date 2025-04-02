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Ева Лонгория призналась, что в юности ее считали гадким утенком

Актриса заявила, что сильно отличалась от своих родных сестер

Ева Лонгория стала героиней нового выпуска журнала Madame Figaro. Для фотосессии 50-летняя актриса примерила черное боди с глубоким декольте и босоножки на шпильках. Также звезда «Отчаянных домохозяек» надела черную майку, колготки и белые туфли-лодочки.

Ева Лонгория, фото: соцсети
Ева Лонгория, фото: соцсети
Ева Лонгория, фото: Madame Figaro
Ева Лонгория, фото: Madame Figaro

В интервью Лонгория призналась, что в детстве все считали ее гадким утенком. По словам звезды, она сильно отличалась от своих светловолосых сестер. Лонгория же всегда была с темными глазами и волосами и смуглой кожей.

«Мои три сестры родились блондинками, с карими глазами и светлой кожей… А тут я со своими волосами, темными глазами и загорелой кожей. Я даже подумать не могла, что однажды буду представлять косметический бренд, и в рекламной компании буду на весь мир кричать слоган вроде: “Потому что я этого достойна!”. Я была очень далека от всего этого…» — призналась актриса.

Ева Лонгория для журнала Madame Figaro, фото: соцсети
Ева Лонгория для журнала Madame Figaro, фото: соцсети

Напомним, мировую известность Ева Лонгория получила благодаря сериалу «Отчаянные домохозяйки», в котором она сыграла Габриэль Солис, жену богатого бизнесмена и одну из домохозяек, живущих в пригороде на Вистерии Лейн.

Ранее Ева Лонгория снялась в откровенной фотосессии в честь 50-летия.