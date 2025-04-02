Михаил Полицеймако показал редкое фото с пятилетней дочерью

Михаил Полицеймако в личном блоге опубликовал редкое семейное фото. На снимке 48-летний актер позировал со своей женой Ларисой и с их дочерью Машей. Звезда сериала «СуперИвановы» сообщил, что младшая наследница отметила первый юбилей — 30 марта ей исполнилось пять лет.
Дочь артиста на фото позировала в темно-синем пышном платье и черно-белых туфлях с бантиками. Девочка обняла отца и прильнула головой к его макушке. Полицеймако также приобнял наследницу и радостно улыбался, глядя в кадр. Его супруга сидела рядом.
«Нашей радости 5 лет! Первый юбилей! Маша сказала, что она уже серьезная, то ли еще будет», — написал актер.
Напомним, у Михаила Полицеймако четверо детей. У него есть 23-летний сын Никита от первой жены, актрисы Ольги Лысак. Наследник продолжил актерскую династию и окончил Щукинское театральное училище.
Во втором браке с женой Ларисой актер воспитывает трех дочерей: 17-летнюю Эмилию, 14-летнюю Софию и пятилетнюю Марию. Старшая дочь пары тоже решила стать актрисой.