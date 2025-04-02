Михаил Полицеймако показал редкое фото с пятилетней дочерью

Михаил Полицеймако в личном блоге опубликовал редкое семейное фото. На снимке 48-летний актер позировал со своей женой Ларисой и с их дочерью Машей. Звезда сериала «СуперИвановы» сообщил, что младшая наследница отметила первый юбилей — 30 марта ей исполнилось пять лет.