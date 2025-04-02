Звезда «Универа» улетел с семьей из России: «Здесь некомфортно»

«Приехали всем нашим большим семейством в Белек. Всю неделю будет идти гольф-турнир, в котором я приму участие. А дети будут просто кайфовать. Завтра тренировочный раунд, а потом уже будем мочить в гольф. В прямом смысле и в переносном. Здесь дожди, некомфортно, но придется как-то сыграть», — поделился артист.