Звезда «Универа» улетел с семьей из России: «Здесь некомфортно»

Звезда сериала «Универ. Новая общага» Стас Ярушин улетел с семьей из России. Актер сообщил об этом в соцсетях, признавшись, что они находятся в Турции.
«Приехали всем нашим большим семейством в Белек. Всю неделю будет идти гольф-турнир, в котором я приму участие. А дети будут просто кайфовать. Завтра тренировочный раунд, а потом уже будем мочить в гольф. В прямом смысле и в переносном. Здесь дожди, некомфортно, но придется как-то сыграть», — поделился артист.
Ярушин с 2011 года женат на своей возлюбленной Алене Харламовой. Они познакомились во время съемок «Универа», где работала подруга девушки. У пары две дочери и сын: 13-летняя Стефания, 10-летний Ярослав и 6-месячная Александра.
Актер признавался, что его старшие дети часто сталкиваются с буллингом в школе. Одноклассники дочери артиста травят ее из-за популярности отца. Ярушин отмечал, что в такие моменты советовал Стефании спокойно относиться к подобным словам, не вступать в конфликт и просто «кивать головой». По словам артиста, у его детей «нет понтов» из-за медийности отца.
Сын актера тоже подвергается травле со стороны сверстников, но из-за внешнего вида — Ярослава называют «очкариком» и бьют. Артист подчеркивал, что в этот вопрос не вмешивается, считая это нормальными «детскими разборками».
Ранее Ярушин признался, что его 13-летняя дочь решила снять фильм.