Программный директор ММКФ Кудрявцев: тренд на использование ИИ в кино вырастет

«Что касается фильмов, созданных с использованием искусственного интеллекта, мы специально нашу поисковую оптику на обнаружение таких кейсов не настраивали. Безусловно, сегодня трудно сделать фильм, никак не обращаясь к технологиям в той или иной степени. Потому что они проникают в нашу жизнь до незаметного уровня. Безусловно, этот тренд будет нарастать, и его влияние и значение будут усиливаться», — сказал он на пресс-конференции, посвященной анонсу фестивальной программы.