1 апреля в возрасте 65 лет от пневмонии скончался Вэл Килмер. Одно время звезду 80-х называли самым недооцененным актером поколения. Но в середине 90-х ситуация резко изменилась — Килмер стал не только суперзвездой, но и супергероем.
Среди персонажей артиста и Бэтмен, и Джим Моррисон. Расскажем, что принесло Вэлу Килмеру культовый статус.
1. Метод Станиславского
В отличие от многих коллег, случайно оказавшихся в актерской профессии, Вэл шел к ней осознанно. Килмер окончил Голливудскую школу профессионалов, а затем — Джульярдскую школу искусств, где был одним из лучших студентов. Такой фундамент сформировал стремление глубоко погружаться в образы. Для Килмера хороший актер — тот, кто настолько сливается с персонажем, что перестает замечать камеры и людей вокруг.
Яркий пример — байопик The Doors, ставший для него прорывом. Килмер сыграл Джима Моррисона, исполнив в картине несколько его песен. Роль идущего путем саморазрушения рокера была непростой. Артист рассказывал, что она поставила точку в его браке с актрисой Джоэнн Уэлли, ведь вживаться в сложный образ пришлось полгода, и супруга просто не выдержала.
2. Универсальный актер
Вал обладал поразительном актерским диапазоном. Он мог сыграть кого угодно и уверенно чувствовал себя и в комедиях, и в драмах. В фэнтези Рона Ховарда «Виллоу» брутальный Килмер предстал в образе авантюриста Мадмартигана. Герой помогает смелой девочке Виллоу спасти волшебницу Фин Разиель и свергнуть злую королеву Бавморду.
А в драме «Тумстоун: Легенда дикого запада» Килмер играет Джона «Дока» Холлидея — смертельно больного, но невероятно опасного стрелка. Его герой вместе с лучшим другом Уайеттом Эрпом (Курт Рассел) отправляется в Аризону, где им предстоит сразиться с преступниками и оставить след в истории Дикого Запада.
3. Харизма отрицательных героев
Одна из сильных сторон Килмера — мощная харизма. Даже отрицательные персонажи в его исполнении вызывают симпатию и заставляют зрителей переживать за них. В культовом фильме «Лучший стрелок» Килмер сыграл Тома «Айсмена» Казански — высокомерного перфекциониста и главного соперника Пита «Мэверика» Митчелла (Том Круз) в борьбе за звание лучшего пилота.
Хотя формально главным красавчиком фильма был Круз, зрители до сих пор включают этот фильм в список любимых из-за притягательного антагониста. В 2022 году вышло продолжение — «Топ Ган: Мэверик». Для Килмера это стало триумфальным возвращением на большой экран после долгих лет затишья и участия в фильмах категории Б.
4. Борьба с раком
В 2014 году у Килмера диагностировали рак гортани. К тому времени Вэл уже почти пропал с экранов. Болезнь потребовала нескольких операций, в результате которых актер потерял голос. Когда Килмер вернулся в кино, его редкие реплики озвучивал сын Джек. Позже на помощь пришли технологии: компания Sonantic создала искусственный голос, используя аудиозаписи Вэла прежних лет.
Пережить тяжелый период Килмеру помогли его дети, в том числе и дочь Мерседес. Вместе они сняли документальный фильм «Вэл», уникальную автобиографию, собранную из неопубликованных архивных кадров звезды за 40 лет. Премьера фильма прошла в 2021 году в Каннах.
5. Талант выбирать роли
Когда Джоэл Шумахер предложил Вэлу сыграть Темного рыцаря в «Бэтмен навсегда», актера это удивило. Герой казался Килмеру слишком однозначным и неинтересным. Однако он все же согласился и не прогадал. В Голливуде успех зависит не только от таланта, но и от умения выбирать правильные проекты. У Килмера был безошибочный нюх на культовые фильмы — многие из них стали легендами, как, например, «Схватка» с Робертом Де Ниро и Аль Пачино.
Но даже Килмер порой просчитывался. Например, он отказался сниматься у Дэвида Линча в «Синем бархате» и в мелодраматическом хите «Грязные танцы». Зато с легкостью согласился на второстепенную, но очень заметную роль в картине Тони Скотта «Настоящая любовь». Вэл снова перевоплотился в рок-идола, но на этот раз в Элвиса Пресли, который является главному герою в его снах.