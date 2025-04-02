Когда Джоэл Шумахер предложил Вэлу сыграть Темного рыцаря в «Бэтмен навсегда», актера это удивило. Герой казался Килмеру слишком однозначным и неинтересным. Однако он все же согласился и не прогадал. В Голливуде успех зависит не только от таланта, но и от умения выбирать правильные проекты. У Килмера был безошибочный нюх на культовые фильмы — многие из них стали легендами, как, например, «Схватка» с Робертом Де Ниро и Аль Пачино.