Умер актер сериалов «След» и «Каменская» Рашид Тугушев

Рашид Тугушев родился 28 ноября 1961 года. Он получил образование в Школе-студии МХАТ и с тех пор занимается творческой деятельностью. В разные годы Рашид работал в Центре имени Всеволода Мейерхольда, а также поставил спектакль «Тьма» в театре «Современник» и основал «Московский Маленький Театр».