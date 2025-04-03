Джейсона Момоа на новых фото раскритиковали за лишний вес

Читатели издания высказались о кадрах в комментариях, указав на набор веса Момоа. «Когда-то он был красивым, а теперь выглядит опухшим, жирным и совсем нездоровым», «Нарцисс с избыточным весом», «Что случилось? Возвращайся к тренировкам», «Образ толстого рестлера», «У него такой же обрюзгший вид, как у Стивена Сигала (американский актер — прим. “Ленты.ру”)», «Толстый пьяница на стероидах с всклокоченными волосами», — раскритиковали юзеры звезду.