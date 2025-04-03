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Джейсона Момоа на новых фото раскритиковали за лишний вес

Актера запечатлели на выходе из клуба в Лондоне

Внешность американского актера Джейсона Момоа на новых фото описали в сети словами «толстый пьяница на стероидах». Материал приводит Daily Mail.

Джейсон Момоа и Адриа Арджона
Джейсон Момоа и Адриа АрджонаИсточник: Legion-Media.ru

45-летнего артиста запечатлели вместе с возлюбленной Адрией Архоной на выходе из клуба The Rex Rooms в Лондоне. Он предстал перед камерами в облегающем черном лонгсливе, кожаной куртке и серых брюках в полоску. В свою очередь, его 32-летняя спутница надела шоколадное платье-комбинацию длины макси с прозрачными вставками и коричневое пальто с поясом.

Читатели издания высказались о кадрах в комментариях, указав на набор веса Момоа. «Когда-то он был красивым, а теперь выглядит опухшим, жирным и совсем нездоровым», «Нарцисс с избыточным весом», «Что случилось? Возвращайся к тренировкам», «Образ толстого рестлера», «У него такой же обрюзгший вид, как у Стивена Сигала (американский актер — прим. “Ленты.ру”)», «Толстый пьяница на стероидах с всклокоченными волосами», — раскритиковали юзеры звезду.

Ранее сообщалось, что Джейсон Момоа возвращается во вселенную DC в новой роли.