Представитель Депардье раскрыл планы актера на жизнь в России

Представитель Жерара Депардье Арно Фрилле заявил, что актер не собирается навсегда переезжать в Россию, однако скоро посетит страну. Его комментарий приводит «Абзац».
1 апреля в СМИ появилась информация о том, что Депардье, получивший российское гражданство в 2013 году, планирует навсегда переехать в Россию. По словам Фрилле, эти сообщения являются абсурдом.
«Он скоро приедет в Новосибирск, чтобы посетить свой ресторан “Жерарня”, открытый его партнером Денисом Ивановым», — пояснил представитель артиста.
Фрилле отметил, что результаты судебного процесса над артистом по делу о сексуальных домогательствах будут оглашены 13 мая. Известно, что обвинение запросило для актера 18 месяцев лишения свободы условно, а также штраф в размере 20 тысяч евро (около 1,8 миллиона рублей).