Представитель Депардье раскрыл планы актера на жизнь в России

Фрилле отметил, что результаты судебного процесса над артистом по делу о сексуальных домогательствах будут оглашены 13 мая. Известно, что обвинение запросило для актера 18 месяцев лишения свободы условно, а также штраф в размере 20 тысяч евро (около 1,8 миллиона рублей).