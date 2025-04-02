Юлия Меньшова в новом интервью высказалась о феномене популярности Людмилы Гурченко, которая снималась в фильме ее отца Владимира Меньшова «Любовь и голуби». По мнению телеведущей, у Людмилы Марковны его вовсе не было.
«Я думаю, что она много рассказывала о себе как о жертве обстоятельств. Хотя в ее судьбе не было ничего уникального. На самом деле это очень частый случай, когда ты взлетаешь, а потом… Собственно, об этом снят великолепный фильм “Начало” Глеба Панфилова, в котором главную роль играет великолепнейшая Инна Чурикова. Ровно про это: как ее находят, снимают. А потом она ходит, спрашивает: а что, нет заявок на меня?» — критично высказалась дочь советского режиссера.
Меньшова уверена, что Гурченко вызывала интерес у зрителей своими откровениями о личной жизни, а также тем, что играла роль жертвы.
«Мне кажется, Людмила Марковна сумела раскачать тему того, что она большая жертва, и как несправедлива была к ней судьба. Во-вторых, я думаю, что она истово любила свою профессию и себя в ней. В-третьих, она была очень непохожа на советскую артистку, потому что обожала перья, блестки, весь этот шоу-бизнес, который был совершенно не свойственен советскому искусству. Он появился в 90-е, но Людмила Марковна открыла эту дорогу чуть пораньше», — отметила Юлия.
Меньшова подчеркнула, что Людмила Марковна все же гармонично смотрелась в этом жанре. Кроме того, она была поющей актрисой.
«У нее была замечательная телевизионная работа “Песни о войне”, совершенно дивно она их пела. Была в этом смысле оригинальна, поэтому привлекла к себе внимание. Написала две книжки… Словом, все вместе это составило необычную фактуру», — подытожила дочь Веры Алентовой.
Напомним, Людмила Гурченко ушла из жизни 30 марта 2011 года. Ей было 75 лет.