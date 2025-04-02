«Я думаю, что она много рассказывала о себе как о жертве обстоятельств. Хотя в ее судьбе не было ничего уникального. На самом деле это очень частый случай, когда ты взлетаешь, а потом… Собственно, об этом снят великолепный фильм “Начало” Глеба Панфилова, в котором главную роль играет великолепнейшая Инна Чурикова. Ровно про это: как ее находят, снимают. А потом она ходит, спрашивает: а что, нет заявок на меня?» — критично высказалась дочь советского режиссера.