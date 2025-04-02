46-летняя Кэти Холмс вышла в свет в полупрозрачном платье

Кэти Холмс побывала на премьере бродвейского мюзикла «Гленгарри Глен Росс» в Нью-Йорке. На мероприятии 46-летняя актриса появилась в черном полупрозрачном длинном платье с высоким воротником и эффектным вырезом на спине. Бывшая жена Тома Круза также надела черные туфли-лодочки на каблуках и с открытыми мысками. Она собрала волосы в хвост и сделала вечерний макияж. Звезда завершила образ массивными серьгами и браслетами, а также ярко-красным клатчем.
На красной дорожке появились и актеры, сыгравшие в мюзикле. Среди них были Киран Калкин, Боб Оденкирк и Билл Берр. Также премьеру посетили другие звездные гости: Синтия Никсон, Тони Голдвин, Сара Снук и другие.
Напомним, Кэти Холмс и Том Круз начали встречаться в 2005 году. В апреле 2006 года у них родилась дочь Сури. Актеры поженились в ноябре 2006 года в Италии. В 2012 году Холмс подала на развод и добилась полной опеки над ребенком. После развода Том Круз практически не общался с родной дочерью.