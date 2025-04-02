46-летняя Кэти Холмс вышла в свет в полупрозрачном платье

Напомним, Кэти Холмс и Том Круз начали встречаться в 2005 году. В апреле 2006 года у них родилась дочь Сури. Актеры поженились в ноябре 2006 года в Италии. В 2012 году Холмс подала на развод и добилась полной опеки над ребенком. После развода Том Круз практически не общался с родной дочерью.