Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Актерская студия
Мысли открытиями
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

46-летняя Кэти Холмс вышла в свет в полупрозрачном платье

Бывшая жена Тома Круза посетила премьеру мюзикла «Гленгарри Глен Росс» в откровенном наряде
Кэти Холмс
Кэти ХолмсИсточник: Legion-Media.ru

Кэти Холмс побывала на премьере бродвейского мюзикла «Гленгарри Глен Росс» в Нью-Йорке. На мероприятии 46-летняя актриса появилась в черном полупрозрачном длинном платье с высоким воротником и эффектным вырезом на спине. Бывшая жена Тома Круза также надела черные туфли-лодочки на каблуках и с открытыми мысками. Она собрала волосы в хвост и сделала вечерний макияж. Звезда завершила образ массивными серьгами и браслетами, а также ярко-красным клатчем.

Кэти Холмс
Кэти ХолмсИсточник: Legion-Media.ru

На красной дорожке появились и актеры, сыгравшие в мюзикле. Среди них были Киран Калкин, Боб Оденкирк и Билл Берр. Также премьеру посетили другие звездные гости: Синтия Никсон, Тони Голдвин, Сара Снук и другие.

Напомним, Кэти Холмс и Том Круз начали встречаться в 2005 году. В апреле 2006 года у них родилась дочь Сури. Актеры поженились в ноябре 2006 года в Италии. В 2012 году Холмс подала на развод и добилась полной опеки над ребенком. После развода Том Круз практически не общался с родной дочерью. 