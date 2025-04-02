Но в июне 2023 года Шэннен Доэрти сообщила, что раковые клетки распространились в область головного мозга. Вновь потребовалось серьезное лечение. А проблемы со здоровьем усугубил тяжелый развод с Куртом Исваринко. По словам Доэрти, супруг не соглашался расторгнуть брак, так как не хотел выплачивать алименты в размере 15,5 тысячи долларов в месяц. В новогоднем подкасте артиска призналась, что Курт изменял ей, причем о романе на стороне Шэннен узнала накануне сложной операции.