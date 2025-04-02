Рак — коварное заболевание, от которого не застрахованы даже звезды. Вспомним шесть голливудских звезд, чьи жизни оборвались из-за онкологии.
1. Патрик Суэйзи
В 2008 году у звезды фильма «Привидение» диагностировали рак поджелудочной железы, причем болезнь была уже на поздней стадии. Врачи прогнозировали Патрику Суэйзи всего пару лет жизни, и сначала актер отказался от химиотерапии, но членам семьи удалось убедить его пройти интенсивное лечение.
В июле того же года Суэйзи дал интервью, в котором рассказал, что успешно борется с раком и надеется на выздоровление. В январе 2009-го Патрика госпитализировали с воспалением легких, и после выписки актер уверял журналистов, что жив и намерен оставаться таким еще долго.
Суэйзи старался не сбавлять темп жизни: он снимался в телесериале «Зверь», где играл агента ФБР, в соавторстве с женой Лизой Ниеми собирался писать мемуары. После очередного курса химиотерапии Патрика даже видели с супругой за покупкой автомобиля. Однако в апреле у голливудской звезды обнаружили метастазы в печени, и дальнейшее лечение результатов не принесло.
Патрик Суэйзи скончался 14 сентября 2009-го в возрасте 57 лет. Во второй половине 2025 года на экраны выходит продолжение музыкальной мелодрамы «Грязные танцы» с Дженнифер Грей в главной роли. Создатели культового фильма посвятили его актеру.
2. Шэннен Доэрти
У исполнительницы роли Прю Холливелл в сериале «Зачарованные» в 2015 году обнаружили рак молочной железы. Шэннен Доэрти немедленно приступила к лечению, и болезнь вошла в ремиссию. Артистка продолжала работать, однако в 2020-м случился рецидив, и врачи диагностировали у Доэрти новообразование четвертой стадии. Шэннен перенесла операцию и прошла курс лучевой терапии.
Но в июне 2023 года Шэннен Доэрти сообщила, что раковые клетки распространились в область головного мозга. Вновь потребовалось серьезное лечение. А проблемы со здоровьем усугубил тяжелый развод с Куртом Исваринко. По словам Доэрти, супруг не соглашался расторгнуть брак, так как не хотел выплачивать алименты в размере 15,5 тысячи долларов в месяц. В новогоднем подкасте артиска призналась, что Курт изменял ей, причем о романе на стороне Шэннен узнала накануне сложной операции.
Звезда «Беверли-Хиллз 90210» не унывала: планировала путешествие в Италию и даже намеревалась перебраться туда насовсем. Но 13 июля 2024 года Шэннен Доэрти ушла из жизни. Ей было 53 года.
3. Алан Рикман
Впервые актер столкнулся с онкологией в 2005 году, когда снимался в поттериане в роли профессора Снейпа. У него диагностировали рак простаты. Алан Рикман перенес сложную операцию и победил болезнь, но работу над картиной «Гарри Поттер и орден Феникса» прерывать не стал — хотел довести дело до конца.
В 2015 году Рикман перенес микроинсульт. Во время госпитализации медики выявили новообразования в поджелудочной железе — ту же болезнь, от которой когда-то скончался его отец. Рак долгое время не давал о себе знать, но когда симптомы проявились, заболевание развивалось стремительно. 14 января 2016-го Алан ушел из жизни, не дожив до 70-летия пять недель.
Последней работой легенды кино стал военный триллер «Всевидящее око». В 2022 году были опубликованы мемуары Рикмана, основанные на его дневниках, которые он вел на протяжении 25 лет.
4. Чедвик Боузман
В апреле 2020 года звезда Marvel и исполнитель главной роли в фантастическом фильме «Черная Пантера» записал видеообращение в соцсети, где рассказал о благотворительном проекте, запущенном во время пандемии. Однако внимание фанатов привлек не сам ролик, а внешний вид — Чедвик Боузман выглядел истощенным и сильно похудевшим. Обеспокоенные поклонники стали спрашивать о его здоровье, но Чедвик не дал никаких комментариев.
Многие предположили, что он сбросил вес ради новой роли. Но актер скрывал диагноз: еще в 2016 году у него обнаружили рак толстой кишки третьей стадии.
Боузман скончался 28 августа 2020 года в своем доме в Лос-Анджелесе. Ему было всего 43 года. Исполнитель вошел в историю как один из немногих актеров, номинированных на «Оскар» посмертно — за роль в фильме «Ма Рейни: Мать блюза».
5. Керсти Элли
Обладательница «Золотого глобуса» и звезда фильма «Двое: Я и моя тень» Керсти Элли столкнулась с одним из самых коварных видов рака. Прогрессирующая опухоль в толстой кишке долго не давала о себе знать и стремительно развивалась. Диагноз поставили в мае 2022 года, когда Элли обратилась к доктору из-за боли в спине.
Керсти не подозревала, что в смертельный процесс уже запущен. Несмотря на все этапы лечения, болезнь оказалась сильнее. 6 декабря 2022 года в возрасте 71 года актриса ушла из жизни, окруженная детьми и близкими. Коллеги звезды и ее бывший муж Джон Траволта выразили соболезнования в соцсетях.
6. Одри Хепберн
Талантом и элегантностью этой иконы стиля восхищаются до сих пор. Помимо карьеры в кино, Одри Хепберн занималась благотворительностью и была послом доброй воли Детского фонда ООН. В одну из поездок в Сомали у Одри заболел живот, но она не стала отменять ее, да и обследование в Швейцарии не выявило никаких причин. Позже у Хепберн диагностировали патологию брюшной полости, вызванную редкой формой рака.
Опухоль росла в течение нескольких лет и уже распространилась на тонкий кишечник. После операции Одри Хепберн прошла курс химиотерапии. Медики давали обнадеживающие прогнозы, но спустя месяц знаменитость вновь госпитализировали с сильными болями. Анализы показали, что рак проник в толстую кишку и соседние ткани.
Последнее Рождество кинозвезда провела с сыновьями и любимым мужчиной — актером Робертом Уолдерсом. Она ушла из жизни 20 января 1993-го. Одри Хепберн было 63 года.