Умерла режиссер Наталья Назарова

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Российская актриса, сценаристка, режиссер и педагог Российского института театрального искусства (ГИТИС) Наталья Назарова умерла на 56-м году жизни. Об этом сообщил ТАСС ректор ГИТИСа Григорий Заславский.