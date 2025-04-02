Суд Петербурга отклонил иск властей города против сына Нагиева о долге за аренду

35-летний Кирилл Нагиев родился в браке актера с радиоведущей Алисой Шер. Он пошел по стопам отца и снялся в таких картинах, как «Текс» и «Холоп». Накануне стало известно, что у Дмитрия Нагиева также есть внебрачный сын Марк. Сейчас, как рассказал артист в недавнем интервью, мальчику 16 лет. Актер также раскрыл, что наследник смотрит «только очень хорошее и глубокое кино» и призывает отца делать то же.