Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Актерская студия
Мысли открытиями
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Суд Петербурга отклонил иск властей города против сына Нагиева о долге за аренду

Власти Петербурга судились с Нагиевым-младшим из-за долга по арендной плате
Кирилл Нагиев
Кирилл Нагиев

Суд Санкт-Петербурга отклонил исковое заявление местного Комитета имущественных отношений против актера Кирилла Нагиева, сына шоумена Дмитрия Нагиева. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба судов Северной столицы в Telegram-канале.

Власти Петербурга судились с Нагиевым-младшим из-за долга по арендной плате в размере чуть больше 84 тыс. 434 рублей 60 копеек. Из-за пеней общая сумма задолженности составила 92 тыс. 675 рубля 13 копеек.

«Нагиев представил суду доказательства того, что долг оплачен. Суд в иске отказал», — сказано в сообщении.

35-летний Кирилл Нагиев родился в браке актера с радиоведущей Алисой Шер. Он пошел по стопам отца и снялся в таких картинах, как «Текс» и «Холоп». Накануне стало известно, что у Дмитрия Нагиева также есть внебрачный сын Марк. Сейчас, как рассказал артист в недавнем интервью, мальчику 16 лет. Актер также раскрыл, что наследник смотрит «только очень хорошее и глубокое кино» и призывает отца делать то же.

Недавно Дмитрий Нагиев заявил, что не осуждает Сарика Андреасяна за критику работ Андрея Тарковского. Артист подчеркнул, что старается не строить карьеру на публичных конфликтах с коллегами.