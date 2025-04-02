Уехавшая из РФ дочь Машкова заявила, что получила ПТСР из-за Татьяны Лазаревой

«Мы столкнулись в небольшом коридоре, и мне показалось, что ты (Лазарева) на меня так разочарованно посмотрела. И дальше, не знаю сколько лет, я представляла, как ты сидишь на кухне и говоришь со своей семьей: “Боже мой, ну какая девочка. У нее такая красивая мама, такой талантливый папа, но как же так ей не повезло. Она даже и шутит… Господи, как же она несмешно шутит!”» — вспомнила актриса.