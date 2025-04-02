Джек — мастер балансировать между гениальностью и безумием. Его фирменная шатающаяся походка — не только результат любви к рому, а прием, который сбивает врагов с толку.

Темперамент Джека Воробья — тайфун. Недаром легенда гласит, что он родился на судне во время шторма. Это единственный пират, который выглядит пьяным даже если он абсолютно трезв.

Его «Черная жемчужина» — не просто корабль, а продолжение его личности. Джек готов на все, чтобы вернуть судно, даже предать всех вокруг, включая самого себя.

У этого корсара IQ в районе 180 и харизма на миллион пиастров. Он выкручивается из безвыходных ситуаций так виртуозно, что сама Судьба разводит руками. Плен? Побег? Смерть? Проклятие? «А давайте сделаем вид, что всего этого нет».

Главное оружие Джека Воробья — не пистолет, а хорошо подвешенный язык. Он способен уговорить кого угодно: от озлобленных пиратов до богини Калипсо.

Его фразы вроде «Это некрасиво… Я против!» или «Странные вещи творятся в последнее время…» — золотой фонд пиратской философии.

Джек, возможно, единственный смертный, которому удалось перехитрить самого морского дьявола. Сбежав от Летучего Голландца, он заставил саму смерть дожидаться своей очереди.

Его компас указывает не на север, а туда, куда хочет Джек. Этот магический артефакт — идеальная метафора его характера: он идет не туда, куда нужно, а в другую сторону.