В статье вы найдете все самое интересное о Капитане Джеке Воробье: где родился легендарный морской разбойник, кто его родители, друзья и враги, кому принадлежит его сердце (в буквальном и метафорическом смыслах) и что стало с флибустьером Карибского моря в последнем (на сегодняшний день) фильме пиратской саги.
Кто такой Капитан Джек Воробей
Без этого персонажа «Пираты Карибского моря» вряд ли стали бы культовой франшизой в пяти частях и обрели статус феномена поп-культуры. Джек Воробей, гениально сыгранный Джонни Деппом, — олицетворение эксцентрики и неиссякаемый источник зрительского восторга.
Не самый храбрый, но дьявольски хитрый, готовый на любое вероломство, но умеющий обращать врагов в друзей Джек Воробей соткан из противоречий и при этом являет собой удивительно цельный и гармоничный образ.
Харизма Джека Воробья и его навыки переговорщика (умение заговаривать зубы) — главные активы персонажа: в его пиратском сундуке всегда найдется сюрприз, который оставит противника в дураках и повеселит благодарную аудиторию.
Джек — мастер балансировать между гениальностью и безумием. Его фирменная шатающаяся походка — не только результат любви к рому, а прием, который сбивает врагов с толку.
Темперамент Джека Воробья — тайфун. Недаром легенда гласит, что он родился на судне во время шторма. Это единственный пират, который выглядит пьяным даже если он абсолютно трезв.
Его «Черная жемчужина» — не просто корабль, а продолжение его личности. Джек готов на все, чтобы вернуть судно, даже предать всех вокруг, включая самого себя.
У этого корсара IQ в районе 180 и харизма на миллион пиастров. Он выкручивается из безвыходных ситуаций так виртуозно, что сама Судьба разводит руками. Плен? Побег? Смерть? Проклятие? «А давайте сделаем вид, что всего этого нет».
Главное оружие Джека Воробья — не пистолет, а хорошо подвешенный язык. Он способен уговорить кого угодно: от озлобленных пиратов до богини Калипсо.
Его фразы вроде «Это некрасиво… Я против!» или «Странные вещи творятся в последнее время…» — золотой фонд пиратской философии.
Джек, возможно, единственный смертный, которому удалось перехитрить самого морского дьявола. Сбежав от Летучего Голландца, он заставил саму смерть дожидаться своей очереди.
Его компас указывает не на север, а туда, куда хочет Джек. Этот магический артефакт — идеальная метафора его характера: он идет не туда, куда нужно, а в другую сторону.
Если бы пиратство было олимпийским видом спорта, Джек взял бы золото, серебро и бутылку рома в придачу. И не потому, что он бегает быстрее всех, а потому что он Капитан Джек Воробей — пират, чье имя известно от Кубы до Сингапура!
Биография Капитана Джека Воробья
Точная дата рождения Джека неизвестна, но это произошло в начале 1700-х годов где-то у берегов Индии на пиратском корабле во время тайфуна. Его отец — капитан Тиг, имя матери неизвестно. Он провел детство в Бухте Погибших Кораблей где-то в Карибском море — это одно из немногих мест, где пираты находятся в относительной безопасности. Его окружением были преступники всех мастей, так что нужный опыт будущий корсар приобрел в неограниченном количестве.
Джек с юности мечтал последовать по стопам папаши Тига и стать капитаном корабля. Он служил юнгой на пиратских суднах, побывал в десятках стран и портов, но в итоге выбрал свободу — сбежал из команды отца на торговом судне, чтобы попасть в Тортугу.
Прозвище «Воробей» Джек получил после победы над легендарным флибустьером Салазаром, а свой корабль у него появился в результате сделки с Дэйви Джонсом, призрачным капитаном «Летучего Голландца».
Несколько раз Джек Воробей терял «Черную Жемчужину» при разных обстоятельствах, но возвращал вновь, а однажды даже сумел извлечь ее из бутылки, куда корабль был помещен с помощью заклинания.
Полное имя: Джек Воробей.
Год и место рождения: Начало XVIII века, Бухта Погибших Кораблей в Карибском море.
Родители: Отец — пират Капитан Тиг, мать — неизвестна.
Семейное положение: холост.
Род занятий: пиратство.
Титулы и звания: капитан корабля «Черная Жемчужина», пиратский барон.
Любимое оружие: шпага и однозарядный пистолет.
Внешность и характер Капитана Джека Воробья
Даже для пирата Джек Воробей смотрится более чем экстравагантно. Все дело в длинных дредах, украшенных множеством безделушек, добытых в приключениях (среди которых волшебный дублон и настоящая кость). Фенечки вплетены также в его бородку.
Несмотря на явно нетрезвый образ жизни, выглядит довольно моложаво. Зеленые глаза подведены углем, улыбка — открытая и обаятельная. На голове — слегка ветхая шляпа-треуголка, одет в темно-коричневый сюртук и льняные брюки. Пират носит высокие морские сапоги, вооружен пистолетом. Слегка пьяная походка и развязная манера общения — это методы, которые вводят противника в заблуждение и обезоруживают его. Джек не обладает атлетическим телосложением и не разрывает на части якорные цепи, его сила — в умении убеждать.
Характер кажется взбалмошным, но за внешним хаосом скрывается расчетливый и острый ум. Кажется, что на свете нет ничего, что могло бы погрузить Джека Воробья в отчаяние, ибо своих целей он готов добиваться любой ценой. Его можно назвать гениальным безумцем, при этом Джек удивительно многогранен. Он может поступить благородно, а в следующую минуту — предать. Непредсказуемость — его сильная сторона, а ловкость, хитрость и изобретательность помогают одолеть превосходящих по силе противников.
Стержень его характера — это стремление к свободе. Джек не играет по правилам, созданным другими, его не занимают принципы и мораль, только собственные интересы и цели. «Удача при мне» — единственное кредо, которое ведет его по жизни.
Семья Капитана Джека Воробья
Как настоящий капитан и джентльмен удачи, Джек Воробей не обременяет себя привязанностями и не особо поддерживает родственные отношения. Тем более что родных у него него раз, два и обчелся: папаша-пират капитан Тиг, дядя-пират Джек Быстрая рука и пожалуй, пистолет и шпага.
Папаша, капитан Эдвард Тиг
Если Джек — это тайфун в человеческом обличье, то его отец — ураган пятой категории. Капитан Эдвард Тиг появляется в третьей части франшизы «На краю света» — это тот самый легендарный морской волк, который научил Джека всему: от умения держать удар до искусства предательства и философского отношения к виселице.
В их отношениях есть место взаимному уважению, постоянному сарказму и вечному соревнованию. На вопрос, жив ли его отец, Джек философски отвечает: «Иногда». Ответ, достойный дзен-буддистского коана.
Мамаша
Увы, мы не знаем ее имени, но учитывая умение ее сына выбираться из любых ловушек, она была гением стратегии и разрешала сыну играть не только орлянку, но и в более опасные игры.
Другие родственники
Есть дядюшка, которого тоже зовут Джек. Похож на отца и любит травить анекдоты. Тоже пират, морской волк, но не такой амбициозный, как его брат Тиг.
Что касается детей, то учитывая беспорядочный образ жизни Джека, где-нибудь в портах у него наверняка есть маленькие воробьята. Но история о них умалчивает.
Подробная история Капитана Джека Воробья в серии фильмов про «Пираты Карибского моря»
В нашем распоряжении — пять историй, в каждой из которых Джек Воробей выступает одним из ключевых персонажей.
«Проклятие Черной Жемчужины»
В первом фильме Капитан Джек эффектно прибывает в порт на тонущей шлюпке. Сначала он теряет корабль, который отнял у него Гектор Барбосса, а затем и свободу. Однако для Воробья с его умением выбираться из любой ловушки, это вовсе не катастрофа.
Наш герой впутывает в свои авантюры благородного, но слегка наивного кузнеца Уилла Тернера и решительную Элизабет Суонн (на минуточку, дочь губернатора). Джек устраивает грандиозный побег, угоняет корабль «Месть Королевы Анны» и отправляется вызволять свое судно.
А дальше Джек сеет хаос и разрушение в присущем ему стиле. Будут и скелеты в лунном свете, и выпитые для храбрости галлоны рома, и куча приключений. В итоге Джек не только вернет себе корабль, но и ловко стравит врагов между собой, расчищая себе пространство для будущих авантюр. А главное — он выживет, несмотря на все попытки врагов (и сценаристов) его прикончить. Ведь Джек — чертовски везучий безумец!
«Сундук мертвеца»
Во второй части для Джека наступает время платить по старым долгам согласно пакту, который он заключил с самим морским дьяволом. Много лет назад он продал душу Дэйви Джонсу в обмен на любимую «Черную жемчужину», и теперь владелец «Летучего Голландца» явился за расплатой. Плата, как и полагается, душа, а также сотня лет в облике заплесневелого морского монстра — капитана корабля-призрака. Для Джека такой расклад хуже виселицы — он снова влип по самую треуголку.
Но разве Воробей из тех, кто сдается без боя? Он бросается на поиски легендарного Сундука мертвеца, в котором заперто сердце Джонса, снова втягивая в свои приключения Уилла и Элизабет. В итоге Джек героически сбегает ото всех, включая гигантского Кракена, но в финале все же оказывается в его щупальцах.
Конец истории? Как бы не так! Пока команда «Жемчужины» в трауре (ну, почти), а Уилл с Элизабет клянутся спасти капитана, сам Джек обнаруживается в Загробном мире — жив, здоров и уже строит планы побега. Ведь если уж он умудрился перехитрить самого Дэйви Джонса, то и со смертью можно сыграть в прятки. Главное — треуголка уцелела, а значит, продолжение неизбежно!
«На краю света»
В фильме «На краю света» Джек Воробей оказался в желудке Кракена, но это не повод для уныния — ведь даже в Загробном мире есть ром! Но вот незадача: чтобы сбежать оттуда, нужна команда, а его «верные» друзья — Уилл, Элизабет и капитан Барбосса — больше заняты своими проблемами.
Приходится капитану проявить чудеса убеждения, то есть хитрости и предательства, чтобы все бросились его выручать. По пути Джек успевает поссориться со своим двойником, устроить бунт на корабле и даже выпить с самим собой — единственным, кто его действительно понимает. В этой части фильма события сменяют друг друга с такой головокружительной быстротой, что только для их описания понадобилась бы полноценная статья вдвое больше той, которую вы сейчас читаете.
Джек, как всегда, балансирует между героизмом и жульничеством. В финале он подставляет Барбоссу (впрочем, чисто по-дружески), а заодно устраивает свадьбу Уилла и Элизабет — прямо посреди битвы, потому что так романтичнее! Но главное достижение Джека — это не спасение мира, а то, что он снова остался при своих: треуголке, «Жемчужине» и с мыслями о новой авантюре.
«На странных берегах»
Джек Воробей вместе с британским королем и своей бывшей пассией Анжеликой (дочерью Черной Бороды) ищет Источник Молодости, легендарный родник, дарующий бессмертие. В истории присутствуют: ставший королевским капером Барбосса, наивный миссионер Филипп и русалка, чьи любовные томления грозят сорвать всю миссию. Есть проблемка: Джек внезапно обнаруживает, что его собственная голова фигурирует в списке необходимых ингредиентов для ритуала омоложения.
В финальной гонке к Фонтану все играют против всех: Анжелика мстит отцу, Барбосса предает всех сразу, а Джек просто пытается сохранить свою шкуру, мастерски сталкивая лбами бывших союзников. Когда пыль оседает, единственным победителем оказывается он сам — правда, без корабля, сокровищ и женщины. Зато живой и с новой легендой: якобы он «подарил» бессмертие Барбоссе. Типичный результат для Воробья — сомнительная победа, но зато все насладились красотой игры.
«Мертвецы не рассказывают сказки»
Заключительная часть франшизы называется «Мертвецы не рассказывают сказки». Легендарный капитан предстает перед нами в неожиданном амплуа — потрепанного жизнью мошенника, который потерял свою удачу и волшебный компас. Когда за ним начинает охоту призрачный капитан Салазар с командой проклятых мертвецов, Джек вынужден срочно вернуть былую хватку — правда, для этого приходится объединиться с девушкой-астрономом Кариной Смит (как оказалось, дочерью Барбоссы) и вечно несчастным Генри Тернером, который мечтает снять отцовское проклятие.
В финале, разумеется, выясняется, что все хитросплетения судьбы Воробей предусмотрел еще двадцать лет назад — или он просто гениально импровизировал? Главное — «Черная жемчужина» снова на плаву, а сам Джек, потягивая ром, уже высматривает на горизонте новые неприятности.
Судьба Капитана Джека Воробья: чем закончились «Пираты Карибского моря»
Капитан Джек Воробей, мастер выкручиваться из безвыходных ситуаций, в финале франшизы остается верен себе: он снова теряет корабль, но зато сохраняет чувство юмора и неистребимую любовь к рому.
Последний фильм показал нам Джека в роли «живой легенды», которую все ищут, но так и не могут поймать — будь то мертвецы-мстители, британская корона или собственные демоны. Он мирится с Уиллом Тернером (почти), случайно «дарит» дочь Барбоссы ее отцу и уплывает в закат — точнее, в открытое море, как бы намекая на то, что его приключения никогда не закончатся. Ведь настоящий пират бессмертен — пока где-то есть ром, дурацкие идеи и хоть один корабль, который можно угнать.
Взаимодействие Капитана Джека Воробья с другими ключевыми персонажами
История отношений Капитана Воробья с другими главными героями — это карибские гонки с препятствиями, разобраться в которых под силу только самому дотошному зрителю.
Капитан Джек Воробей и Элизабет Суонн
Отношения Джека и Элизабет (Кира Найтли) — это пиратский роман без хэппи-энда, но с кучей подстав. Эталон токсичной, но увлекательной дружбы: она его то вешает, то целует, то сдает британцам, а он в ответ учит ее пиратскому кодексу, то есть искусству предательства с улыбкой. Их динамика — сплошные двойные стандарты: Джек рискует жизнью, чтобы спасти Элизабет от Барбоссы, а та «благодарит» его, приковав к «Черной жемчужине» на съедение Кракену.
В финале они все же заключают перемирие, но ровно до того момента, когда Элизабет выбирает Уилла, оставляя Джека в роли вечного третьего лишнего. Идеальный конец для капитана, который всегда говорил: «Женщины — это как корабли: красивые, но чертовски опасные в управлении».
Капитан Джек Воробей и Уилл Тернер
Их знакомство началось с того, что Уилл (Орландо Блум), честный кузнец и романтичный юноша, пытался спасти невесту от пиратов, а Джек, вечно пьяный гений авантюр, просто хотел вернуть свой корабль. В итоге Уилл то угрожал Воробью саблей, то просил у него помощи, а Джек то продавал его коменданту, то вдруг решал помочь и делал это не только из корысти, но и из симпатии.
Со временем Уилл прокачался от наивного простака до капитана «Летучего Голландца», а Джек остался сам собой — непредсказуемым, эгоистичным, но почему-то обаятельным. Их отношения — это вечные догонялки с предательствами, спасительными шутками и ромом. И хотя в финале Уилл, казалось бы, получил все, а Джек — вечное одиночество, зрители знают: Воробей все просчитал. Как всегда.
За что зрители любят Капитана Джека Воробья
Харизма Джека Воробья — это то, чего нельзя игнорировать. Даже посмотрев один фильм из всей франшизы, зрители запоминают эффектного пройдоху с дредами, пьяной походкой и дикими выходками. И неизбежно влюбляются в него. Ну еще потому, что он лучший пират.
Если вам нужна конкретика, то вот вам пять причин всеобщего обожания.
Он олицетворяет собой созидательный хаос. Джек не ходит, а крадется, не говорит, а загадочно бормочет, и даже побег из тюрьмы у него выглядит как неудачная, но стильная прогулка.
Он гений импровизации. Его план звучит примерно так «Что-нибудь придумаем». И ведь придумывает!
В нем есть благородство. Он сдаст вас за пару монет, но в последний момент вдруг передумает. Потому что ему просто захотелось.
Его гениально сыграл Джонни Депп. Эти манеры, гримасы и фирменные словечки превратили пирата-неудачника в культового героя.
Он не меняется — и это прекрасно. Пока все взрослеют, женятся и спасают мир, Джек продолжает пить ром, терять корабли и искать «тот самый» сундук. Потому что ему это нравится.
Отрицательные черты персонажа
Можно сказать, что Джек полностью состоит из отрицательных черт. Действительно, в этом парне столько плохого, что сам дьявол после встречи с ним остался, мягко говоря, в замешательстве.
Эти пять черт наиболее ярко характеризуют темную сторону Джека Воробья:
Предаст за бутылку рома. Верность? Не слышал. Лучшая тактика Джека — сбежать, подставить своих союзников или просто забыть о них.
Гений, но ленивый. Мозги есть, план – почти всегда, но если нужно что-то делать...лучше подождать до заката. А еще лучше до следующего заката.
Эгоцентризм уровня «Босс». Команда, друзья — все вторично, если у Джека внезапно зачесалась нога или ему срочно захотелось апельсинов.
Врет так вдохновенно, что сам верит. Даже «честное пиратское» звучит у него как предупреждение «Внимание! Вас обманывают»
Хаос – его второе имя. Если все идет по плану, Джек обязан его сломать. Корабль у него сгорит. Переговоры закончатся перестрелкой. В тихой гавани появится Кракен. Но без этого было бы скучно!
Какой актер сыграл Капитана Джека Воробья в фильме
Во всех пяти фильмах франшизы роль Джека Воробья блистательно сыграл Джонни Депп. При работе над образом актер вдохновлялся образом Кита Ричардса, легендарного гитариста группы Rolling Stones. В сценарии Джек был более галантным, мягким и разумным, Депп превратил его в такого чудика, какого создатели не могли даже вообразить. А Кит Ричардс сыграл папашу Джека Воробья в третьей части франшизы «На краю света».
В пятом фильме «Мертвецы не рассказывают сказки» в флешбеке появился молодой Джек Воробей. Его сыграл Энтони Де Ла Торре.
Интересные факты о Капитане Джеке Воробье
Эти забавные факты будет интересно узнать всем любителям пиратской киносаги:
Роль Джека Воробья могли исполнить Майкл Китон, Кристофер Уокен и Джим Керри.
Золотые зубы, которыми сверкает герой Деппа, это не грим, а реальные импланты, которые поставил себе актер.
Кость в дредах Джека Воробья — это морская игла для починки паруса, сделанная из берцовой кости оленя.
Татуировка с ласточкой на руке пирата — реальный морской символ, который моряки набивали, когда проходили первые 5000 миль. Ласточка означала благополучное прибытие на берег.
Ставшая легендарной фраза Джека Воробья «Смекаешь?» — результат импровизации актера.