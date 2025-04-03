Звезда «Эйфории» вышла в свет в корсетном платье после слухов о новом романе

Звезда «Эйфории», актриса Сидни Суини вышла в свет в корсетном платье после слухов о новом романе с коллегой Гленом Пауэллом. Фото опубликованы на сайте Daily Mail.
27-летняя Сидни Суини появилась на фестивале CinemaCon в Лас-Вегасе. Голливудская актриса позировала перед фотографами в серебристом корсетном макси-платье с поясом и серых туфлях на каблуках. Визажист сделал артистке макияж в естественном стиле с розовыми румянами, помадой и тушью, а стилист уложил волосы в локоны.
На днях стало известно, что Сидни Суини после разрыва с женихом улетела с коллегой Гленом Пауэллом на свадьбу его сестры. Знаменитости были замечены вместе в Техасе. Актеры появились в ресторане Joe Leo в Далласе на репетиционном ужине по случаю свадьбы. Интернет-пользователи предположили, что Сидни Суини и Глен Пауэлл начали встречаться.
Однако издание TMZ со ссылкой на инсайдера сообщило, что знаменитостей связывает только дружба. По словам прессы, актриса получила приглашение на торжество задолго до того, как отменила свою свадьбу с Джонатаном Давино. Отмечалось, что на мероприятии артистка появится вместе с подругой.