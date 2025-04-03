Звезда «Эйфории» вышла в свет в корсетном платье после слухов о новом романе

На днях стало известно, что Сидни Суини после разрыва с женихом улетела с коллегой Гленом Пауэллом на свадьбу его сестры. Знаменитости были замечены вместе в Техасе. Актеры появились в ресторане Joe Leo в Далласе на репетиционном ужине по случаю свадьбы. Интернет-пользователи предположили, что Сидни Суини и Глен Пауэлл начали встречаться.