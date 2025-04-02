Жан-Клод Ван Дамм стал фигурантом уголовного дела о торговле людьми в Румынии

17 сентября 2024 года в США арестовали рэпера и продюсера Шона Комбса (он же — Пи Дидди и P.Diddy). Артисту грозит наказание вплоть до пожизненного заключения и минимум 15 лет лишения свободы, если его признают виновным по трем пунктам обвинения: сговор с целью рэкета, торговля людьми в целях сексуальной эксплуатации и перевозка людей для занятия проституцией. Музыкант ожидает суда в федеральном следственном изоляторе в Бруклине.