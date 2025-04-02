Блейк Лайвли раскритиковали из-за фото за прилавком с пончиками

Блейк Лайвли раскритиковали за распущенные волосы за прилавком пекарни. Об этом сообщает издание Daily Mail.
30 марта актриса была замечена за приготовлением и продажей пончиков в пекарне Rise Doughnuts в Коннектикуте. По информации журналистов, звезда дружит с владельцами заведения. В личном блоге артистка опубликовала кадры, где показала, как замешивает тесто с помощью огромного миксера. Она также выложила снимок, на котором была запечатлена за прилавком.
Некоторые обратили внимание на то, что актриса стоит с распущенными волосами, нарушая санитарные нормы.
«Почему она не собрала свои волосы?», «Первое, что я подумал: “Ого, пончики с волосами”», «Если она подает еду, то ей нужно убрать волосы назад», «Ей нельзя быть на кухне, по крайней мере, без убранных волос!» — писали интернет-пользователи.
В конце декабря 2024 года Блейк Лайвли подала в суд на Джастина Бальдони, обвинив режиссера в сексуальных домогательствах и организации клеветнической кампании против нее. Также, по словам актрисы, артист осуждал ее за лишний вес.
17 января стало известно, что Джастин Бальдони подал в суд против актеров Райана Рейнольдса и Блейк Лайвли на $400 млн за то, что, по утверждению режиссера, они пытались уничтожить его карьеру.