Блейк Лайвли раскритиковали из-за фото за прилавком с пончиками

30 марта актриса была замечена за приготовлением и продажей пончиков в пекарне Rise Doughnuts в Коннектикуте. По информации журналистов, звезда дружит с владельцами заведения. В личном блоге артистка опубликовала кадры, где показала, как замешивает тесто с помощью огромного миксера. Она также выложила снимок, на котором была запечатлена за прилавком.