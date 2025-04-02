Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Актерская студия
Мысли открытиями
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Блейк Лайвли раскритиковали из-за фото за прилавком с пончиками

Актриса была замечена за приготовлением и продажей пончиков в пекарне Rise Doughnuts в Коннектикуте
Блейк Лайвли встала за прилавок пекарни после скандала с Бальдони
Блейк Лайвли встала за прилавок пекарни после скандала с БальдониИсточник: www_gazeta_ru

Блейк Лайвли раскритиковали за распущенные волосы за прилавком пекарни. Об этом сообщает издание Daily Mail.

30 марта актриса была замечена за приготовлением и продажей пончиков в пекарне Rise Doughnuts в Коннектикуте. По информации журналистов, звезда дружит с владельцами заведения. В личном блоге артистка опубликовала кадры, где показала, как замешивает тесто с помощью огромного миксера. Она также выложила снимок, на котором была запечатлена за прилавком.

Некоторые обратили внимание на то, что актриса стоит с распущенными волосами, нарушая санитарные нормы.

«Почему она не собрала свои волосы?», «Первое, что я подумал: “Ого, пончики с волосами”», «Если она подает еду, то ей нужно убрать волосы назад», «Ей нельзя быть на кухне, по крайней мере, без убранных волос!» — писали интернет-пользователи.

В конце декабря 2024 года Блейк Лайвли подала в суд на Джастина Бальдони, обвинив режиссера в сексуальных домогательствах и организации клеветнической кампании против нее. Также, по словам актрисы, артист осуждал ее за лишний вес.

17 января стало известно, что Джастин Бальдони подал в суд против актеров Райана Рейнольдса и Блейк Лайвли на $400 млн за то, что, по утверждению режиссера, они пытались уничтожить его карьеру.