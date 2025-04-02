Продюсер Морозов: Михаил Ефремов получит 2,5 млн рублей за съемочный день

После пяти лет заключения Михаил Ефремов, осужденный за ДТП со смертельным исходом, получил разрешение на условно-досрочное освобождение. Уже в начале апреля 61-летний актер вернется домой, и, судя по всему, никаких препятствий этому не предвидится. Адвокат пострадавшей стороны Александр Добровинский сообщил, что не собирается подавать апелляцию, подчеркнув, что все процессуальные решения были приняты в соответствии с законом.
Продюсер и давний друг семьи Ефремовых Евгений Морозов в беседе с KP.RU рассказал, что после выхода из колонии актер без работы не останется.
«Во-первых, народ видит, что Миша искренне раскаялся. Во-вторых, он талантливый актер, люди его всегда любили за простоту и обаяние», — заявил он.
По словам Морозова, несмотря на проблемы с алкоголем, актер был и остается блестящим профессионалом в театре и кино.
По прогнозам продюсера, после освобождения Ефремов может стать самым востребованным актером в индустрии. Ассоциация продюсеров уже приняла решение поддержать артиста, подготовив для него роли в новых проектах. Его первый съемочный день запланирован на май, а гонорар за работу составит рекордные 2,5 миллиона рублей за смену. Это вдвое превышает ставки самых высокооплачиваемых российских актеров, таких как Дмитрий Нагиев и Сергей Бурунов. Морозов подчеркнул, что сравнивать Ефремова с другими артистами некорректно, поскольку он, в первую очередь, серьезный театральный актер.
Ранее были раскрыты планы Михаила Ефремова после выхода по УДО.