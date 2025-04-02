Продюсер Морозов: Михаил Ефремов получит 2,5 млн рублей за съемочный день

По прогнозам продюсера, после освобождения Ефремов может стать самым востребованным актером в индустрии. Ассоциация продюсеров уже приняла решение поддержать артиста, подготовив для него роли в новых проектах. Его первый съемочный день запланирован на май, а гонорар за работу составит рекордные 2,5 миллиона рублей за смену. Это вдвое превышает ставки самых высокооплачиваемых российских актеров, таких как Дмитрий Нагиев и Сергей Бурунов. Морозов подчеркнул, что сравнивать Ефремова с другими артистами некорректно, поскольку он, в первую очередь, серьезный театральный актер.