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В окружении Кемстача опровергли информацию о миллионной задолженности актера

Собеседник агентства отметил, что актер Рузиль Минекаев также не имеет задолженности за перевозку чипсов
Леон Кемстач
Леон Кемстач

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Актер Леон Кемстач, известный по роли Андрея Пальто в сериале режиссера Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте», не имеет задолженности за перевозку чипсов, как и коллега актера по сериалу Рузиль Минекаев. Об этом заявил ТАСС представитель Кемстача.

Ранее Telegram-канал Mash написал о том, что актеры сериала «Слово пацана» Минекаев и Кемстач задолжали около 1 млн рублей логистической компании за перевозку чипсов «Эу, пацан!». Также сообщалось, что перевозчик якобы подал на них в суд, оцененный ущерб составил 922 тыс. рублей.

«Неправда, ни Рузиль, ни Леон не имеют к этому отношения», — сказал собеседник агентства, комментируя появившуюся информацию.