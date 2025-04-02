В окружении Кемстача опровергли информацию о миллионной задолженности актера

Ранее Telegram-канал Mash написал о том, что актеры сериала «Слово пацана» Минекаев и Кемстач задолжали около 1 млн рублей логистической компании за перевозку чипсов «Эу, пацан!». Также сообщалось, что перевозчик якобы подал на них в суд, оцененный ущерб составил 922 тыс. рублей.