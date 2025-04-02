Звезда сериала «Ольга» назвал Ивана Янковского «актерищем»

«Я пару раз от души посмеялся. Лапенко прекрасен, Нагиев как всегда хорош. В целом я заметил, что большая часть эпизодических ролей очень круто подобрана. Обычно приходишь в кино, смотришь, а на эпизод берут, например, неигрового ребенка, и ты думаешь: “Ну блин, он портит всю картину!” А здесь видно, что проделана кропотливая работа. Взять, например, вахтершу или буфетчика в ДК», — поделился артист.