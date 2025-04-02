Дэвид Финчер и Брэд Питт работают над сиквелом «Однажды... в Голливуде»

По данным СМИ, Брэд Питт вернется к роли Клиффа Бута и ведутся переговоры об участии в проекте с Леонардо ДиКаприо в небольшой роли Рика Далтона. Также ходят слухи, что Марго Робби может вновь сыграть образ Шэрон Тейт, но эта информация, отмечает Deadline, «не подтверждается даже на уровне инсайдов».