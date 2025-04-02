Суд обязал актера Панина погасить долг по кредитной карте умершей матери

Актер Алексей Панин (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторингом, признан иноагентом) по решению суда обязан погасить долг в размере 167 тысяч рублей по кредитной карте матери, которой нет в живых. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на имеющиеся в распоряжении документы.