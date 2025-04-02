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Сценарист «Беспринципных» допустил возможность ремейка

Писатель Александр Цыпкин считает, что его проект хорошо отражает современность
Александр Цыпкин
Александр Цыпкин

Сценарист «Беспринципных» Александр Цыпкин в беседе с ТАСС не исключил, что сериал могут переснять.

Писатель признался, что не против этого, однако не считает ремейк необходимым. Он уверен, что его проект хорошо отражает современность.

«“Беспринципные” сняты про сегодняшний день, и они актуальны прямо сейчас, поэтому, мне кажется, переснимать их не обязательно. Пусть люди смотрят сегодняшнее время, потому что они будут изучать время по этому сериалу в том числе», — поделился автор.

Цыпкин с иронией допустил, что со временем «Беспринципные» могут получить статус классики.

«Я допускаю, что жизнь на планете может так неудачно повернуться», — заявил сценарист.

«Беспринципные» — оригинальный сериал Кинопоиска и кинокомпании «Медиаслово», созданный на основе рассказов Александра Цыпкина о супругах и любовниках, коллегах и соперниках, друзьях и случайных знакомых.

Первый сезон вышел осенью 2020 года, в 2023 году состоялась премьера полнометражного фильма «Беспринципные в деревне». В течение трех лет «Беспринципные» входят в топ-20 самых популярных фильмов и сериалов на сервисе по итогам года.