Сценарист «Беспринципных» допустил возможность ремейка

«“Беспринципные” сняты про сегодняшний день, и они актуальны прямо сейчас, поэтому, мне кажется, переснимать их не обязательно. Пусть люди смотрят сегодняшнее время, потому что они будут изучать время по этому сериалу в том числе», — поделился автор.