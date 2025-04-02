Американский актер Вэл Килмер умер в возрасте 65 лет

Килмер сыграл во множестве фильмов. Впервые он появился на экранах в 1984 году в комедии «Совершенно секретно!». В 1991 году Килмер исполнил роль рок-певца Джима Моррисона в фильме-биографии Оливера Стоуна «The Doors». В 1995 году он предстал на экранах в роли Бэтмена в фильме «Бэтмен навсегда», получив за роль первый крупный гонорар в размере $7 млн.