Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Актерская студия
Мысли открытиями
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Американский актер Вэл Килмер умер в возрасте 65 лет

NYT: Вэл Килмер, известный по ролям Бэтмена и Джима Моррисона, умер во вторник в Лос-Анджелесе
Вэл Килмер
Вэл КилмерИсточник: Legion-Media.ru

Американский актер Вэл Килмер скончался в возрасте 65 лет, сообщает The New York Times (NYT).

По информации издания, актер умер во вторник в Лос-Анджелесе. Как рассказала его дочь Мерседес Килмер, причиной смерти стала пневмония. Также у актера диагностировали рак горла в 2014 году, но его удалось вылечить.

Вэл Килмер в роли Джима Моррисона в фильме «The Doors» (1991)
Вэл Килмер в роли Джима Моррисона в фильме «The Doors» (1991)
Вэл Килмер в фильме «Бэтмен навсегда»
Вэл Килмер в фильме «Бэтмен навсегда»

Килмер сыграл во множестве фильмов. Впервые он появился на экранах в 1984 году в комедии «Совершенно секретно!». В 1991 году Килмер исполнил роль рок-певца Джима Моррисона в фильме-биографии Оливера Стоуна «The Doors». В 1995 году он предстал на экранах в роли Бэтмена в фильме «Бэтмен навсегда», получив за роль первый крупный гонорар в размере $7 млн.