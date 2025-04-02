Светлана Ходченкова сыграет Бабу Ягу в семейном фильме «Яга на нашу голову». Об этом стало известно на презентации компании «НМГ Кинопрокат» в рамках Международного кинорынка и форума «Российский кинобизнес», который проходит в Москве.
Судя по тизеру, показанному на презентации, специально для роли колдуньи из русских сказок актриса немного изменила голос и примерила длинный нос из пластического грима.
По сюжету, родители школьника Пети очень заняты на работе и нанимают сыну няню, а та оказывается настоящей Бабой Ягой. Мальчик становится свидетелем того, как в современной Москве встречаются герои русских сказок — Яга и Кощей (его играет Юрий Колокольников). Также в проекте заняты Максим Лагашкин, Денис Прытков и другие.
По словам представителей компании «НМГ Кинопрокат», фильм «Яга на нашу голову» выйдет в прокат 13 ноября 2025 года.