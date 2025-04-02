По сюжету, родители школьника Пети очень заняты на работе и нанимают сыну няню, а та оказывается настоящей Бабой Ягой. Мальчик становится свидетелем того, как в современной Москве встречаются герои русских сказок — Яга и Кощей (его играет Юрий Колокольников). Также в проекте заняты Максим Лагашкин, Денис Прытков и другие.