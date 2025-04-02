Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Актерская студия
Мысли открытиями
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Светлана Ходченкова сыграет Бабу Ягу

Актриса перевоплотится в колдунью из русских сказок в фильме «Яга на нашу голову», а роль Кощея исполнит Юрий Колокольников
Анна Гоголь
Редактор Кино Mail, кинообозреватель
Светлана Ходченкова
Светлана Ходченкова

Светлана Ходченкова сыграет Бабу Ягу в семейном фильме «Яга на нашу голову». Об этом стало известно на презентации компании «НМГ Кинопрокат» в рамках Международного кинорынка и форума «Российский кинобизнес», который проходит в Москве.

Судя по тизеру, показанному на презентации, специально для роли колдуньи из русских сказок актриса немного изменила голос и примерила длинный нос из пластического грима.

По сюжету, родители школьника Пети очень заняты на работе и нанимают сыну няню, а та оказывается настоящей Бабой Ягой. Мальчик становится свидетелем того, как в современной Москве встречаются герои русских сказок — Яга и Кощей (его играет Юрий Колокольников). Также в проекте заняты Максим Лагашкин, Денис Прытков и другие.

По словам представителей компании «НМГ Кинопрокат», фильм «Яга на нашу голову» выйдет в прокат 13 ноября 2025 года.