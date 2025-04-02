Ранее стало известно, что Глеб Калюжный получил отсрочку от армии, но собирается приступить к воинской службе весной 2025 года. В марте 26-летнего актера вызывали на допрос в Следственный комитет в связи с уголовным делом, возбужденным по статье об уклонении от службы в армии. Оказалось, что Калюжный несколько лет игнорировал повестки и не имел законных оснований уклоняться от службы в Вооруженных силах РФ.