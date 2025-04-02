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Максим Матвеев сыграет разведчика в продолжении «Красного шелка»

Актер исполнит роль молодого Рихарда Зорге в приключенческом фильме «Черный шелк»
Анна Гоголь
Редактор Кино Mail, кинообозреватель
Максим Матвеев на премьере фильма «Красный шелк»
Максим Матвеев на премьере фильма «Красный шелк»

Шпионский ретродетектив «Красный шелк» получит продолжение: фильм под названием «Черный шелк» выйдет на большие экраны в 2027 году. Об этом стало известно Кино Mail на презентации компании «НМГ Кинопрокат» в рамках Международного кинорынка и форума «Российский кинобизнес».

В сиквеле «Красного шелка» к своим ролям вернутся Милош Бикович, Глеб Калюжный, Елена Подкаминская и китайская актриса Чжэн Ханьи. Роль молодого советского разведчика Рихарда Зорге исполнит звезда «Триггера» Максим Матвеев — его персонажа уже можно было заметить на финальных титрах первого фильма. Постановкой второй части займется режиссер «Красного шелка» Андрей Волгин.

Действие картины «Красный шелк» разворачивается в 1927 году. Фильм повествует о том, как иностранные шпионы и преступники разного калибра, маскирующиеся под пассажиров транссибирского экспресса, охотятся за секретными документами, от которых зависит будущее СССР и Китая.

Ранее стало известно, что Глеб Калюжный получил отсрочку от армии, но собирается приступить к воинской службе весной 2025 года. В марте 26-летнего актера вызывали на допрос в Следственный комитет в связи с уголовным делом, возбужденным по статье об уклонении от службы в армии. Оказалось, что Калюжный несколько лет игнорировал повестки и не имел законных оснований уклоняться от службы в Вооруженных силах РФ.