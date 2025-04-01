Под маркой «Ефремов» планируют выпускать безалкогольную водку

26 марта Юрий Лукьянчиков предложил актеру Михаилу Ефремову работу на своей швейной фабрике. Мужчина объяснил, что является поклонником актера, поэтому хочет помочь ему. Он предложил ему должность коммерческого директора фабрики. Фирма готова предоставить актеру жилье в Иваново, питание, кабинет и служебный автомобиль. Также фабрика хочет привлечь Михаила к работе с детьми в театральном кружке.