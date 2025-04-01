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47-летняя Любовь Толкалина показала лицо без косметики

Актриса выложила фото без макияжа и фильтров в соцсети

Российская актриса театра и кино Любовь Толкалина показала естественное лицо без косметики. Соответствующая сторис появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающем 708 тысяч подписчиков.

Любовь Толкалина, фото: соцсети
Любовь Толкалина, фото: соцсети

47-летняя звезда сериалов «И снова здравствуйте!» и «Хеппи-энд» разместила снимок, на котором предстала с собранными в небрежный пучок волосами. При этом знаменитость отказалась от макияжа, демонстрируя природную внешность. В качестве наряда артистка выбрала черное платье, декорированное рюшами на воротнике.