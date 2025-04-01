Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Актерская студия
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Внешность 61-летней жены Пирса Броснана после похудения вызвала споры в сети

71-летний артист с супругой посетили премьеру сериала «Гангстерленд» в Нью-Йорке

Внешность 61-летней жены ирландского актера Пирса Броснана Кили Шэй Смит после похудения вызвала споры в сети. Материал публикует Daily Mail.

Пирс Броснан с супругой
Пирс Броснан с супругойИсточник: Legion-Media.ru

71-летний артист с 61-летней супругой посетили премьеру сериала «Гангстерленд» в Нью-Йорке, США. Журналистка выбрала для мероприятия облегающее черное кружевное платье выше колена и босоножки на высоких каблуках в тон. Отмечается, что, предположительно, она сбросила 45 килограммов.

Читатели издания оценили кадры в комментариях.

«Очень красивая», «Всегда выглядит прекрасно», «Все время думала, что ее вес связан с состоянием здоровья или побочным эффектом лекарств. Она выглядит отлично», «Выглядит странно, когда тело уменьшается, но голова остается того же размера», «Великолепна и до и после [похудения]», «Смит носит черное, в котором любой выглядит стройнее, а если она и похудела, то не сильно», «Очевидно, это “Оземпик”», «Всегда была и будет стильной женщиной», — разошлись во мнениях юзеры.