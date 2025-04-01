Внешность 61-летней жены Пирса Броснана после похудения вызвала споры в сети

«Очень красивая», «Всегда выглядит прекрасно», «Все время думала, что ее вес связан с состоянием здоровья или побочным эффектом лекарств. Она выглядит отлично», «Выглядит странно, когда тело уменьшается, но голова остается того же размера», «Великолепна и до и после [похудения]», «Смит носит черное, в котором любой выглядит стройнее, а если она и похудела, то не сильно», «Очевидно, это “Оземпик”», «Всегда была и будет стильной женщиной», — разошлись во мнениях юзеры.