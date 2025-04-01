В России снимут документальный фильм о Николае Дроздове

В России выпустят документальный фильм «Дроздов. Правила жизни на Земле». Об этом сообщает rg.ru.
Картина расскажет про жизнь и творчество телеведущего и зоолога Николая Дроздова. Режиссером проекта стал Родион Чепель. Подробности фильма не раскрываются.
Ранее телеведущий уже снимался в кино. Дроздов сыграл роль пенсионера в короткометражном фильме «Воровка». Картина победила в конкурсе дебютов Института развития интернета (ИРИ).
В октябре 2024 года Николай Дроздов поделился своим секретом долголетия. Телеведущий рассказал, что делает дыхательную гимнастику и занимается скандинавской ходьбой.