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В России снимут документальный фильм о Николае Дроздове

Картина расскажет про жизнь и творчество телеведущего и зоолога
Николай Дроздов
Николай ДроздовИсточник: Legion-Media.ru

В России выпустят документальный фильм «Дроздов. Правила жизни на Земле». Об этом сообщает rg.ru.

Картина расскажет про жизнь и творчество телеведущего и зоолога Николая Дроздова. Режиссером проекта стал Родион Чепель. Подробности фильма не раскрываются.

Ранее телеведущий уже снимался в кино. Дроздов сыграл роль пенсионера в короткометражном фильме «Воровка». Картина победила в конкурсе дебютов Института развития интернета (ИРИ).

В октябре 2024 года Николай Дроздов поделился своим секретом долголетия. Телеведущий рассказал, что делает дыхательную гимнастику и занимается скандинавской ходьбой.